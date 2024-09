El hijo de Flor Peña trató de "bruta" a Fernanda Iglesias y el diputado Fernando Iglesias creyó que lo insultaron a él

Una confusión de un nombre derivó en un nuevo escándalo que mezcló al mundo de la política con el del espectáculo. Es que el hijo adolescente de Florencia Peña y el músico Mariano Otero, Juan Otero Peña, disparó a través de un streaming contra la periodista Fernanda Iglesias, pero fue el diputado nacional de ultraderecha Fernando Iglesias quien le respondió al creer que el joven se refería a él. Incluso, confundido, se preguntó de quién se trataba en las redes sociales.

Es que cabe recordar que el legislador que ingresó a la Cámara Alta por Juntos por el Cambio (JxC), siempre fue un provocador especialista en hacer sonoras declaraciones públicas para lograr que estas trasciendan el mundo parlamentario y se oigan en todos los rubros posibles. Es por eso que llamó la atención cuando retuiteó el video con las críticas del hijo de la conductoras del Cantando por un sueño y aportó: "Y este, ¿de dónde salió?".

Fernando Iglesias se confundió e interpretó un mensaje en su contra que era contra la periodista Fernanda Iglesias.

Otros seguidores y seguidoras de él cayeron en la trampa y escribieron cosas como: "Es el hijo trolo del gato del poder Florencia Peña. No le des bola, todos kukas". Aunque también estuvieron quienes le aclararon que no se refería a él y hasta se rieron de la confusión, propia de un adulto mayor insertándose en las novedades tecnológicas.

Fernanda Iglesias prometió atender a Juan Otero Peña por las declaraciones que hizo en su contra.

Quien sí salió para contestarle, y con la fortuna de que Otero se refería a ella y no a otra persona, fue la propia Fernanda Iglesias. "Me cuentan que me bardeó el hijo de Flor Peña. Es un nene y me da pena, pero hoy lo atiendo igual", prometió la panelista. La mujer era, justamente, la destinataria de las acusaciones del joven que había hecho sus declaraciones en el programa Te Pido Mildis del canal de streaming de Telefe.

"Me parece una persona que es muy bruta para comunicar información, que habla sin saber, que expresa información de manera muy fea. Acota y cuenta cosas que no tiene por qué decirlas. Así que no le creo nada, me parece una persona muy exagerada", aseguró el joven. "Como ella dice que mi mamá actúa muy exageradamente. Yo te digo de vos que hacés tu trabajo muy exageradamente. Cuando esté en LAM te lo voy a decir frente a frente", añadió.