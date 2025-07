Milei contra todos: acusó a los gobernadores de "perversos", los culpó por el modelo fallido y se victimizó

En una nueva embestida, el presidente Javier Milei apuntó con dureza contra los gobernadores, a quienes acusó directamente de querer "destruir al Gobierno Nacional". En una entrevista con El Observador, el mandatario chareló con el periodista oficialista Luis Majul y desató una catarata de acusaciones que, lejos de fomentar el diálogo institucional, profundizan la tensión con los poderes provinciales y reafirman su estrategia de confrontación permanente. "La recaudación a los gobernadores les viene creciendo entre el 7% y el 8% en términos reales", sostuvo Milei, para inmediatamente acusarlos de actuar de mala fe.

De acuerdo con el mandatario, los gobernantes "partieron de una situación de equilibrio y están recibiendo un montón de recursos". "Si partieron de una situación de equilibrio, crece un 8% en términos reales. Quieren destruir al Gobierno Nacional. (¿Todos?) Sí, obvio, claro. Lo que prueba es que lo que se hizo en los últimos años estaba todo mal. Era un negocio para los del partido del Estado, independientemente el color que tengan, son todos del partido del Estado", dijo.

Lejos de moderar el tono, el presidente redobló la apuesta: "A ellos les importa el poder y la de ellos y este modelo prueba que son parte del problema y no de la solución. La intención de ellos es romper todo porque, si La Libertad Avanza arrasa, ellos tienen un problema que es que se tienen que jubilar. A ellos no le importan los argentinos". En esa línea, Milei denunció que los mandatarios provinciales estarían llevando adelante "aberraciones" que representan "dos puntos y medio del PBI".

En ese contexto, los acusó de actuar con "una perversión enorme". "Todas las aberraciones que están tratando de hacer son dos puntos y medio del PBI", afirmó. Según su lectura, mientras su gobierno "baja impuestos y devuelve el dinero", los gobernadores "lo suben" y "se lo apropian". Sin ofrecer precisiones ni cifras concretas sobre estos supuestos incrementos impositivos, el presidente reforzó su narrativa de lucha contra una "casta" que no estaría dispuesta a ceder privilegios.

La tensión con las provincias no es nueva, pero el tono beligerante que Milei utilizó en esta oportunidad marca un nuevo hito en la escalada del conflicto. En lugar de ofrecer un horizonte de cooperación institucional, el mandatario optó por reforzar su retórica de trinchera, pintando un escenario binario en el que todo aquel que no respalde a su espacio político es visto como un enemigo del pueblo: "Hay una perversión enorme por parte de algunos gobernadores, así como nosotros bajamos impuestos, ellos lo suben. Mientras que hacemos un esfuerzo enorme para bajar impuestos y devolver el dinero, se lo apropian. Hay una clara intención de romper todo el tiempo".

Al menos una decena de vuelos fueron desviados

Por otra parte, Milei aprovechó la entrevista para justificar su polémica ausencia en el acto por el Día de la Independencia en la Casa de Tucumán, donde estaba prevista una ceremonia encabezada por el Ejecutivo. El presidente alegó que las condiciones climáticas imposibilitaron el viaje: "Nuestro plan era hacer la ceremonia histórica en la Casa de Tucumán y el plan se mantuvo hasta las 17. Estaba en Olivos y no se veía nada, era como estar dentro de una nube, y la situación era compleja", señaló el mandatario.

Sobre las especulaciones que despertó su decisión de no trasladarse, Milei se mostró desafiante: "Había muchísimos vuelos que estaban cancelados y ya la recomendación era que no se viajara. Era un peligro. Lo más complejo era que no estaban garantizadas las condiciones para volver. "Después, el resto de las especulaciones me tienen sin cuidado. Si pretenden que para hacer una crítica me suba a un avión y corra riesgo de vida, era bastante imprudente", expresó.