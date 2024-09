Pampita no quiere dejarle nada a Roberto García Moritán: detalles escabrosos del divorcio

Las especulaciones sobre la crisis matrimonial de Pampita y Roberto García Moritán son cada vez más. El pasado miércoles, Ángel De Brito escribió en su cuenta de X: "La separación es definitiva. Avanza el divorcio". Y aunque los protagonistas no quisieron revelar detalles al respecto, se conocieron los arreglos que habrían pactado.

Yanina Latorre, tanto en LAM como en su ciclo radial, dio a conocer pormenores exclusivos de la crisis entre la modelo y el político. Según la panelista, las infidelidades de parte del empresario no fueron lo único que alejaron a la mediática, sino que además hubo reclamos por las excesivas horas de trabajo y algunos reproches por temas políticos como económicos: " Pampita aporta el 90 por ciento de lo que se gasta en la casa ", confesó la comunicadora

Ángel De Brito confirmó la separación de Pampita y Roberto Moritán

La angelita recalcó que la separación es definitiva aunque Pampita y su todavía marido siguen conviviendo bajo el mismo techo. Además reveló que ya hay una abogado tramitando el divorcio de la pareja que se casó hace cinco años; se trata de Fernando Burlando, quien trata de cumplir los deseos de su cliente: "Lo hicieron todo para disimular, no querían escándalo, pero no por la política, sino para que a ella no la salpique el escándalo ", reveló la mediática.

Según Latorre, el matrimonio no estaría junto hace varios meses, sin embargo tenían en mente fingir una buena relación hasta fin de año. La panelista reveló el verdadero miedo de la nacida en La Pampa: "Ella está muy preocupada por la parte económica, porque están casados. Ella se compró el año pasado una casa en Nordelta, que es de ella, con sus ahorros. Y lo que quiere Burlando, básicamente, es no darle ni un bien ganancial de Pampita."

A la modelo le asusta el tema de la división de bienes, aunque su abogado está recolectando los papeles necesarios para demostrar que los inmuebles fueron conseguidos con plata exclusivamente de la modelo: "A Pampita lo que le jode es la imagen de ella. Sus escándalos son otros. . Ella es una la Pero cuando estás casada con un tipo que empieza a estar manchado por la corrupción... podés quedar pegada burante, la guita se la gana", confesó Yanina sobre los miedos que atraviesa la mediática.

Según la angelita, Pampita y Roberto Moritán tratan de llegar a un acuerdo económico, a pesar de los miedos con los que cuenta la ex jurado del Bailando. Como si una separación ya no fuera suficiente estrés, el Ministro de Desarrollo Económico porteño fue denunciado por corrupción, algo a lo que Carolina no quiere quedar asociada.