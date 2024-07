Furia se la pudrió a Yanina Latorre: "Lavate los dientes, tenés olor a mier** en la boca"

Fiel a su personaje dentro de Gran Hermano, Juliana "Furia" Scaglione no tuvo piedad y con su lengua afilada corto a todos por igual. Desde sus ex compañeros, hasta grandes conductores de la televisión.

La ex hermanita se presentó en el streaming de Se Picó por República Z. Gastón Trezeguet fue lapidario y le preguntó directamente qué opinaba sobre los participantes que decían que "estaban tratando de limpiar su imagen" dentro de la casa por sus actitudes repudiables. Cabe destacar que la jugadora reingreso a la casa por 24 horas para hacer campaña con los finalistas.

Furia quiere conocer a Milei

Entre risas, Scaglione contestó sin dar vueltas: "Me pareció re gracioso. En realidad yo hago personajes". Fue en ese momento, donde tiro su primer cuchillo contra Ariel Rodríguez Palacios, quien días atrás se unió a los dichos sobre el cambio de imagen: "Sos un idiota...Vos tenés que ir al psicólogo, no yo."

Para no perder la costumbre, Furia comenzó con amenazas hacia el conductor: "Tené cuidado porque si yo quiero te saco tu programa, flaco. O sea, vos te quedás sin tu programa de cocina. No me falten el respeto", esto le da la razón a Cata Gorostidi, quien hace horas confirmó que fue la atleta quien la mando a bajar de los programas.

Entre la euforia y el enojo, la ex hermanita tiro su segundo cuchillo hacia Latorre. La periodista no es santa de su devoción ya que arremetió en reiteradas ocasiones contra la figura del reality show, y esta se la devolvió con la misma moneda.

Yanina Latorre lavate los dientes, porque tenés un olor a mierda en la boca".

Juliana "Furia" Scaglione contra Yanina Latorre

Gastón Trezeguet advirtió que sus dichos traerían mucho hate, y que Yanina no se quedaría callada. Sin embargo, esto no le generó incomodidad a Juliana, sino todo lo contrario, a su juego la llamaron.

Furia advirtió que LAM, espacio conducido por Ángel De Brito, está lleno de odio y no quiere eso en su vida. Al contrario que su archienemiga publica, Cata, la actriz de riesgo confirmó que no quiere asistir al programa de las angelitas porque no quiere malas energías en su vida.