Furia Scaglione se zarpó con Pepe Ochoa: "Dedicate a laburar en vez del trabajo de mier** que tenés"

Juliana "Furia" Scaglione y Pepe Ochoa protagonizaron un tremendo cruce en redes sociales después de que el comunicador realizara un mea culpa por haber difundido el embarazo de Marisol y Martín Ku de Gran Hermano.

El conductor del stream de LAM tuvo que salir a responder los cuestionamientos que le llovieron después de que se conociera que la parejita de Gran Hermano había perdido el embarazo que los había hecho tan felices.

Pepe Ochoa

Sin embargo, Ochoa no se esperaba los coletazos que traería aparejado la mala praxis de su comunicación... Scaglione lo cruzó fuertemente y lo destrozó: "5 am porque me levanto temprano", expresó la hermanita haciendo referencia al horario de la publicación demasiado temprano a la mañana.

Dicho esto, Furia empezó con el baile a Ochoa: "Dedicate a laburar en vez del trabajo de mier** que tenés. Ojalá la vida te haga mejor persona", espetó y siguió: "Saná. Amate. Porque tenés cero amor propio", le recomendó.

Para terminar de rematar la cuestión, Furia dijo: "Estudiá, leé, entrená la mente. Abrazo". Además, como si se tratara de una guerra, arengó: "Furiosos ataquen", expresó levantando la temperatura y haciendo que a Ochoa le caiga un mar de hate en sus redes sociales.

Por su parte, el comunicador no se quedó callado y mencionó: "La diferencia entre vos y yo es que reconozco mis errores y sé pedir perdón", empezó y siguió: "Que una mina como vos que está llena de odio y resentimiento adentro (lo demostraste en GH y seguís demostrándolo afuera maltratando cronistas) me señale me tiene sin cuidado".

Fuerte cruce entre Pepe y Furia

Como una dolorosa chicana, Ochoa le dijo a Furia: "Dormí más. Lo necesitas". Ni lenta ni perezosa, ella le contestó muy fuerte: "Como se nota que no sos reina. Y nunca lo serás, huelo envidia. Jajaja si tan poca cosa soy para qué seguís dándome fama, crota".

Ochoa pide perdón

"El corazón de nuestro bebé dejó de latir el pasado jueves. Decidió irse rodeado de montañas, lagos y el frío que tanto nos gusta. Fue amado, soñado y deseado desde que supimos de su existencia. Les pedimos sus rezos, para transitar el dolor sanamente, y para que nuestro pequeño encuentre la paz eterna", rezaba el comunicado que Martín Ku y su novia Marisol postearon en la cuenta de ella para dar a saber la triste noticia que los invadía.

Martín Ku, había expresado el malestar que tuvo cuando supo que sus familiares se enteraron del embarazo a través de los medios de comunicación. Tres meses después, con la llegada de la peor noticia, fue Ochoa quien tuvo que pedir perdón por lo que había comunicado.

En ese sentido, Ochoa reconoció: "Pude entender muchas cosas a raíz de lo que sucedió, yo al otro día salí a pedir perdón, elijo la postura de reflexionar desde mi parte humana". Además, expresó: "Me llamo a mí a la reflexión de qué tipo de comunicador quiero ser de ahora en adelante, nunca estuve en una situación así y lo importante es nuevamente pedir disculpas".

El comunicado de Martín Ku y Marisol

Pepe Ochoa también aclaró: "No soy mal tipo, no soy mala gente, no me importa dar una primicia a costa de lo que les pase a ellos, hoy no hay nada que pueda decir que esté a la altura de la situación que ellos dos están viviendo (...) Fui imprudente en contarlo antes de los tres meses, más allá de que ellos me habiliten o no, no me da lo mismo que la información pase sobre las personas", confesó compungido.