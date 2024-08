Luis Novaresio cruzó a Javier Milei y lo dejó muy mal parado: "Sí, señor presidente mucho orgullo gay, mucho"

Luis Novaresio no parece querer hacerle la vida más fácil a Javier Milei. Si bien se conocen los abismos ideológicos con el peronismo, en el caso del presidente libertario no se queda atrás. Ahora contestó al líder de las Fuerzas del Cielo dejándolo muy mal parado.

"No hay que trabajar, vivienda gratis, salud gratis, educación gratis, servicios gratis y mucho sexo gay. Todos reciben el mismo trato. Todos son económicamente iguales. Solo aquellos pertenecientes a las fuerzas tienen armas", fueron las palabras que Milei eligió en una imagen que lleva el título de "Prisión: la sociedad ideal progre".

Luis Novaresio

Si bien la publicación levantó los peores comentarios haciendo que el presidente siga subiendo su imagen negativa en la sociedad, fue Novaresio quien se animó a exponer la situación más allá de los límites: "Sí, señor presidente. Con mucho respeto, le digo", empezó el periodista.

"Sí, mucho sexo gay. Mucho que hablar de una libre elección de dos personas adultas, que sigue siendo juzgada aún por los que se dicen liberales", dijo en un posteo en su cuenta personal de X y siguió: "Sí, señor presidente. Mucha propaganda gay para revertir la discriminación que han padecido miles y miles de personas y que siguen padeciendo".

Respuesta de Novaresio a Milei

En esa misma línea, el comunicador que es abiertamente homosexual, llamó a la reflexión: "Sí, señor presidente. Mucha prédica para que los que interinamente ocupan lugares de poder entiendan que una palabra de discriminación duele, ofende y en algunos casos invita a decisiones trágicas de quienes la padecen".

Para finalizar, el periodista reconocido por sus entrevistas nocturnas, expresó profundamente: "Sí, señor presidente. Mucho orgullo gay, mucho. Lo invito, con respeto y cariño, a que piense lo que le digo. Lo que le decimos".

¿Novaresio saca del clóset a Milei?

Corría la semana del 8 de julio de 2024, cuando Novaresio presentaba su libro "Todo por amor pero no todo" en el programa de radio de Ernesto Tenembaum. Allí criticó fuertemente la gestión libertaria en la política argentina.

"Ya estamos debatiendo el divorcio; hoy sigue siendo secretario de Culto (Francisco Sánchez) y el tipo dijo que hay que debatir el divorcio y no pasa nada... no hay divorcio, identidad de género, matrimonio igualitario, políticas de defensa a las minorías. Me parece gravísimo que, en pos de cierta utilización que se hizo en gestiones anteriores de estos temas, no digamos 'che, hasta acá'", expresó Novaresio y continuó: "También he tenido oportunidad de decirle a (Guillermo) Francos, '¿Che, van derogar el matrimonio igualitario?'... es un clima de época que a mí no me gusta", confesó.

Acto seguido, debatieron sobre el encuentro de Milei con el ex presidente Jair Bolsonaro. En su encuentro, el ultraderechista de Brasil, le obsequió una medalla con que contenía mensajes homofóbicos y bastante machistas.

Sobre esa escena, Novaresio analizó: "Me parece de los más espantoso de este momento; veo la escena de Bolsonaro y Milei con lo de 'siempre se me para', que además te dan ganas de decir '¿será que nunca se le para?, ¿será que nunca tuvo relaciones homosexuales?'", se preguntó Tenembaum y recordó: "Incluso Milei ha dicho que ha participado en muchos tríos sexuales, la mayoría de ellos con mujeres, dio a entender que tuvo relaciones homosexuales".

Ni lento ni perezoso y conociendo muy bien el paño, Luis Novaresio mandó al frente a Javier Milei y desnudándolo por completo: "Nadie, no conozco heterosexual tranquilo que haga ese tipo de alusiones".