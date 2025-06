Revancha para Jimena Barón: tildaron a Daniel Osvaldo de "enfermo" mientras ella disfruta de su nuevo bebé

El pasado viernes 13 de junio nació Arturo, el hijo de Jimena Barón y Matías Palleiro. La cantante compartió la feliz noticia en redes sociales con una imagen conmovedora: sus manos sosteniendo el diminuto pie del recién nacido. "Nos tenés en las nubes de felicidad, hijo", escribió junto a la foto.

Los mensajes de amor no tardaron en llegar. Figuras como Marley, Lizardo Ponce, Darío Barassi, Paula Chaves, Ángel de Brito y Guillermina Valdés celebraron públicamente la llegada del pequeño. "¡Felicitaciones!", escribió el conductor de Telefe, abriendo paso a una catarata de comentarios emotivos: "¡Qué felicidad! ¡Qué familia hermosa!", expresó Lizardo, íntimo amigo "La Cobra".

"El bebé más esperado de todos. Felicidades" o "¡Felicidad país! ¿Qué digo país? ¡Felicidad universo!", fueron algunos de los mensajes de seguidores que siguen minuto a minuto el perfil de Barón, esperando más detalles sobre Arturo. Sin embargo, tras la publicación de la primera foto familiar, la artista se alejó de las redes para vivir este momento en total conexión con su hijo.

Entre tantas felicitaciones, una que conmovió especialmente fue la de Gabriela Barón, madre de Jimena, quien le dedicó unas palabras directas a su nieto: "Hermosísimo y tierno nietito, hoy te conocí y ya te ganaste mi corazón. Ojalá podamos jugar mucho juntos. Te ama tu abuela ", escribió.

Mientras la noticia del nacimiento se volvía tendencia en redes, muchos usuarios celebraron que la vida le dio revancha a Jimena, tras su conflictiva historia con Daniel Osvaldo. Sin embargo, el ex futbolista no se quedó al margen del revuelo y reapareció en Instagram con un mensaje nostálgico.

Aunque no se pronunció directamente sobre el nacimiento del hijo de su ex, el mediático publicó una historia dedicada a su madre: "Feliz cumpleaños, mamma. Te amo", acompañada por una foto familiar. Luego sumó una imagen más íntima, donde se lo ve visiblemente conmovido; para musicalizar la secuencia eligió el clásico de The Rolling Stones, Sympathy For The Devil, destacando una estrofa en particular: "Encantado de conocerte, espero que adivines mi nombre, pero lo que te desconcierta es la naturaleza de mi juego."

Fiel a su estilo provocador, Osvaldo cerró el fin de semana del Día del Padre con una publicación donde se muestra junto a sus cuatro hijos. Pero lejos de generar ternura, la imagen encendió una nueva polémica.

Ana Oertlinger, madre de Gianluca Osvaldo (el hijo mayor del ex deportista), no tardó en reaccionar: "El nivel de cinismo... Me dejaste helada. Esa foto es de al menos dos años atrás. Qué tipo enfermo . No sé qué decirte. Van ocho meses que no pasa un peso de la cuota alimentaria y, del otro tema, mejor ni hablar", escribió con evidente enojo.

También expuso la tensa relación entre padre e hijo: "Lógicamente, sigue la perimetral y con mi hijo no habla desde la madrugada del 13 de enero. Es muy caradura, en esa foto se autosaluda, pobre", agregó.

Cabe recordar que la disputa se remonta a un episodio ocurrido durante el cumpleaños número 39 de Daniel Osvaldo. Según Ana, esa noche Gianluca, de 18 años, discutió con su padre y hubo un episodio de violencia física. Desde entonces, no volvieron a hablar y la justicia intervino en el caso.