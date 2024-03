Gianinna habló de los últimos días con vida de Maradona y reveló: "Me quisieron pegar porque me lo quería llevar"

El próximo miércoles sucederá un momento clave que se viene esperando hace tres años: la jueza Verónica Mara Di Tommaso, del Tribunal Oral Criminal N°3 de San Isidro, iniciará la audiencia para determinar cuál será el futuro de los ocho acusados como homicidas de Diego Maradona. Por eso mismo, y ya estando en las horas previas al suceso, Giannina Maradona rompió el silencio y aseguró que los implicados "lo quisieron matar".

Gianinna Maradona rompió el silencio sobre los últimos días de vida de Diego.

En el proceso judicial que comenzó hace más de tres años, se juzgará la responsabilidad de los ocho imputados: el neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz, los coordinadores médicos Nancy Forlini y Mariano Perroni, los enfermeros Dahiana Madrid y Ricardo Almirón, y el médico Pedro Pablo Di Spagna.

Con los sentimientos a flor de piel por el suceso que están a punto de vivir, Giannina habló como nunca antes con Intrusos, sobre los últimos días de Maradona con vida, cómo afronta el dolor de ya no tener a su papá, qué le dice a su hijo Benjamín y remarcó, una vez más, que los imputados planificaron este triste final.

Sabiendo que siempre fue señalada por el entorno de Maradona como "abandónica", una de las hijas del "Diez" indicó que a pesar de todo lo que se dijo de ella antes y después del fallecimiento, siempre tuvo un pedido en común que fue el de "justicia".

Gianinna, Diego y Dalma Maradona.

"Me tildaron de quilombera, pero siempre pedí justicia", comenzó diciendo en la entrevista y luego, subrayó: "Lo que puede llegar a decir medio mundo me es indiferente, porque nadie estuvo con mi papá. Para opinar están todos subidos un escalón arriba". ¿A qué se refiere? En los últimos tres años, se la señaló a ella y a Dalma como protagonistas de no querer que "Diego Maradona", como marca, esté en diferentes lugares sin que ellas reciban un dinero extra por eso.

En esa misma línea, indicó: "Se me hace difícil cuando hablan de mi papá. Es muy difícil hablar de una persona fallecida y de la familia de esa persona. Cuando uno no sabe lo que está pasando el otro es muy fácil señalar y juzgar a la gente. En 2024 hay cosas que no deberían pasar".

A partir de aquella frase en la cual entiende que muchas personas "hablan sin saber", explicó cómo fueron los últimos días de vida del ídolo argentino. "Los últimos días mi papá estaba viviendo en Bella Vista. Fuimos a visitarlo y nos encontramos con un panorama no muy lindo. Cuando llegué vi a mi papá rodeado de gente y él dormido en su cumpleaños. Yo lo tengo grabado y tengo fotos. Fue espantoso".

Gianinna, Diego y Dalma Maradona.

Justo, previo a estas declaraciones, se filtraron unos chats entre los imputados por el fallecimiento de Maradona donde hablaban de aquel día que hace mención Gianinna. En aquellas conversaciones, Taffarel aseguraba que en el día de su cumpleaños, Diego "no podía ni caminar" y que era un "papelón".

Teniendo en cuenta aquellos chats filtrados y las palabras de Giannina, todo cierra en un mismo círculo. Por consiguiente, la ex novia de Daniel Osvaldo continuó: "Había gente que me agarró de los brazos, que me quiso pegar. Yo me lo llevé a mi papá igual a la habitación y afuera siguieron de fiesta. Sucedieron un par de cosas espantosas y yo pedí ayuda. Vinieron unos amigos porque yo me lo quería llevar a mi papá, que estaba descompuesto. Pasaron un montón de cosas. Yo no lo voy a exponer a mi papá, pero la pasé muy mal".

En cuanto al estado de salud del ex jugador de Boca, detalló: "Había días que yo llegaba y lo encontraba muy mal y otros que tenía eran espectaculares. Los días que estuvo en la clínica lo notaba súper lúcido. Tuvimos conversaciones que no me voy a olvidar nunca más en la vida porque estaba perfecto, por eso digo que lo quisieron matar, lo tenían dopado".

Dalma, Giannina y Diego Maradona junto a Benjamín Agüero y Claudia Villafañe.

Pero dentro de todo el dolor que le produjo perder a su padre, Giannina confesó también lo que se siente para su hijo Benjamín haber perdido a su abuelo y ella contar con tener ambas responsabilidades a su cargo. "Yo hablo un montón con Benja, me emociona porque mi hijo es mi vida entera y siempre hablamos de lo que significa su abuelo para él o lo que significó mi hijo para mi papá. Tuvo la suerte de disfrutarlo en el mejor momento a mi papá y fue un abuelo increíble con mi hijo".

Sobre la relación que tuvieron Diego y Benjamín contó: "Hizo cosas por mi hijo que por ahí no hizo ni por mí y yo tengo todos esos recuerdos en mi cabeza y en mi corazón. Y hablo siempre con Benja para que nunca deje de estar presente en su vida. Por ejemplo, el otro día que íbamos a la audiencia le expliqué un día antes qué era lo que iba a pasar. O a veces le aclaro que yo puedo estar un poco triste, pero que se me va a pasar y que yo estoy bien".

Por último, ya entrando en las horas previas a la audiencia, la hija menor del diez cerró el diálogo asegurando que en la audiencia tienen en claro cómo comportarse con su hermana, debido a que no tienen nada que ocultar como sí lo hicieron los ocho imputados. "Es muy triste pero la verdad es como yo le dije el otro día a mi hermana (Dalma), nosotras con la frente en alta y mirémoslos a los ojos, los que tienen que agachar la cabeza son ellos".