Hijos extramatrimoniales, "valijeros" y amenazas: Canosa sepultó a Mariana Fabbiani y la acusó de tener una "doble cara"

En medio del festejo por el estreno de Revueltos, el nuevo programa que conduce junto a Jorge Rial, Viviana Canosa sorprendió al público al apuntar con dureza contra Mariana Fabbiani y su marido, Mariano Chihade. Lejos de esquivar la polémica, la periodista decidió sacar "los trapitos al sol" y desenterrar viejos rencores.

"Esta es Mariana Fabbiani, la que pidió mi cabeza. Ella dijo que yo no hacía la televisión de Di Guglielmo", lanzó Canosa, en referencia a Hugo Di Guglielmo, ex responsable de la programación de Canal 13. Y fue más allá: "Me expuso con una mala leche total. Se hace pasar por La Cenicienta, pero es la madrastra. La contratan para hacer publicidad de leche para niños y es malísima. Creo que no se consigue más mala. Con esa sonrisa blanca que tiene, hace creer que es la reencarnación de la Virgen María. Es tan cara dura y tan mala que le pidió públicamente mi cabeza a Suar".

Canosa también disparó: "Igual me gustaría decirle que le pregunte a Daniel Vila qué piensa de su marido, porque por eso lo rajó de la gerencia del canal en su momento. El marido de Mariana fue gerente de ese canal. Sería algo así como la frase que se le atribuye a Perón sobre Cafiero: 'Antoñito es buen muchacho, pero se queda con los vueltos'", dijo sin pelos en la lengua.

La bronca de Canosa no terminó ahí: "Yo sentí que cuando Mariana Fabbiani pidió mi cabeza, y yo vivo de mi laburo, ella gozaba. Tiene algo parecido al Presidente: gozan con la desgracia ajena", sentenció sin filtros. Y volvió a apuntar contra la pareja de la conductora: "Fabbiani y su marido, más conocido como el 'valijero', siempre son amigos de los poderosos. Antes lo hacía con Mauricio, y ahora creo que lo hace con el nuevo. Y después el Presidente dice que no estuvo con ella en la Quinta de Olivos. Siempre corren ustedes, vos y tu marido, detrás de la rúcula ".

La periodista, lejos de frenar, redobló la apuesta: "No voy a decir quién es el socio de este muchacho, pero entre valijeros se entienden". Acto seguido le tiró un envenenado consejito: "Si vas a hablar de moral, de quién hizo mejor carrera que la otra... yo no quiero comparar mi carrera con la tuya. Lo mío es más popular. No tengo nada que ver con llevar y traer valijas como vos". Canosa aseguró que Fabbiani se arrepentiría: "Yo lo que sugerí fue que en el canal todo el mundo decía que el marido tiene un hijo extramatrimonial ", deslizó.

También se metió con su vínculo laboral con las marcas: "Yo le digo a las marcas que la contratan que se fijen en estas cosas. Es la dueña, trata mal y le grita a un montón de gente que no lo cuenta públicamente porque si no se queda sin laburo. Yo calculo que si la que se muerde la lengua algún día se va a envenenar, va a ser ella, no yo".

Después de soltar una catarata de acusaciones, la filosa periodista intentó cerrar con una frase conciliadora, aunque sin abandonar el tono irónico: "No tengo nada en particular, pero te deseo lo mejor, Mariana. Es horrible desearle a la gente que se quede sin laburo. Como me dijo 'no amenaces, hablá'... acá estoy, no amenazo. Te lo cuento".

Y como broche final, Viviana Canosa cuestionó la autenticidad de Mariana Fabbiani con un último dardo: "Yo me muestro cómo soy. No tengo dos caras. En cambio vos sí tenés dos caras. Yo capaz soy más fuerte frente a cámara y detrás soy una buena mina, y no como vos, que te hacés la buena en cámara y detrás sos la peor de todas: la madrastra", concluyó.