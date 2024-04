Horacio Cabak disparó un "consejito" al Pollo Álvarez después de quedarse afuera de "La Jaula de la Moda"

En los últimos días se dio a conocer una noticia que ya se convirtió en novela y que tiene como protagonista a Horacio Cabak y su desvinculación del programa "La jaula de la moda" del cual fue parte durante 14 años. Hoy, con la nueva conducción confirmada para la nueva temporada, el periodista rompió el silencio mediante sus redes sociales escribiendo un nuevo capítulo llamado "No mientan más".

El problema comenzó días atrás cuando se confirmó que Cabak ya no sería ni el conductor ni formaría parte de dicho programa; ahí mismo se abrió un paraguas de incógnitas y malos entendidos sobre qué fue lo que sucedió: si renunció, si lo echaron, si se le terminó el contrato o si traicionó a la productora de la cual formó parte durante más de una década.

Horacio Cabak no continuará como conductor de "La Jaula de la Moda".

A decir verdad, fuentes cercanas a Artear confirmaron que su desvinculación se debe a que ahora el periodista es una de las caras principales de otro canal, poniendo en prioridad otros proyectos, por lo cual no puede cumplir el mismo rol en la pantalla de Ciudad Magazine. Sin embargo, fue él mismo quien arremetió a través de sus redes sociales contra todos aquellos rumores.

La semana anterior posteó en su cuenta oficial de Twitter -ahora X- que se enteró a través de una noticia divulgada en Intrusos que ya no formaría parte del programa y a la par, agregó otro tipo de informaciones extras como que no posee "limitaciones por parte de La Nación +" y además, que "no tenía contrato de exclusividad en La Jaula". Por ende, dejó en claro que esta decisión es "100% del canal".

Horacio Cabak quedó afuera del programa que condujo durante 14 años

Sacándose todo tipo de responsabilidades de encima y asegurando que en ningún momento quiso dejar de conducir el programa de moda, ahora volvió a hacer hincapié en el mismo tema tras observar que -por decisión del canal- el Pollo Álvarez será el nuevo conductor de la temporada que comenzará en mayo. A raíz de ello, creó un breve comunicado el cual lo tituló "No mientan más".

"Aprovecho el anuncio del Pollo Álvarez como nuevo conductor de La Jaula de la Moda para aclarar las constantes mentiras, en este caso de Bertero y compañía, formuladas en un programa producido por el mismo equipo que hace La Jaula de la Moda y con el que trabajé hasta diciembre y que saben que están mintiendo", empezó diciendo.

Pollo Álvarez

Seguido a eso, comenzó a enumerar todas las supuestas mentiras que se dijeron sobre su persona, detallando y deschavando una por una y hasta dando a conocer, en sus palabras, los modelos de trabajo y contrato que se manejan en aquella productora.

Cabak comunicó: "No tengo contrato desde el 31/12. Mis contratos siempre terminaban en diciembre y se volvían a firmar en marzo/abril (nunca nos pagaban durante el verano y nunca nos aseguraban continuidad laboral). Mi contrato era con el canal, no con la productora".

Horacio Cabak realizó un breve comunicado titulado "No mientan más" por su salida de La Jaula de la Moda.

En esa misma línea, durante las siguientes enumeraciones volvió a ser mención al hecho de que no rompió ningún tipo de contrato ni decidió dejar el programa bajo ningún punto de vista, ya que incluso, había acordado todo con la señal del cual hoy es frecuente: "Nunca renuncié. Nunca. Nunca firmé exclusividad. Nunca me la pagaron. Negocié con LN+ para seguir con la jaula. El canal estaba al tanto".

"Desde febrero tengo contrato con LN+, tanto en febrero como en marzo el canal me pidió tiempo para definir la situación de la continuidad de la Jaula", continuó y agregó: "Me comunicaron la decisión por WhatsApp cuarenta minutos después de que lo anuncien en Intrusos. Los únicos que me llamaron fueron Hernán Drago y el Pollo Álvarez".

Horacio Cabak enumeró las razones de su salida de La Jaula de la Moda.

Por último, hizo referencia a las "amistades", los "códigos" y le dejó un consejo al nuevo conductor del programa: "Bertero, que poco código tenés para meter a mi compañera de trabajo Marina Calabró en el medio para justificar una mentira. Éxitos Pollo Álvarez, pero ojo... mucho ojo. Los 'amigos' no son tan 'amigos' y los 'códigos' fueron inventados para romperse".