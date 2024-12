Icardi y Wanda Nara se sacaron los ojos: burlas a L-Gante e insultos para la China Suárez

Tras regresar de su romántico viaje por Europa, Wanda Nara volvió a subirse a un avión y pasó la Cordillera de los Andes para llegar a Chile y acompañar a su novio, Elian Valenzuela, más conocido como L-Gante. Sin embargo, su estadía fuera del país no le impide seguir en la guerra fría con su ex esposo, Mauro Icardi.

Si bien el ex matrimonio puso sus asuntos privados en mano de la Justicia, expone cada detalle íntimo en redes sociales: La Bad Bitch usó su cuenta de Instagram para compartir nuevos chats con el futbolista y exponer la situación violenta que vivió durante los últimos años.

Wanda Nara expuso los mensajes con Mauro Icardi

En las últimas horas, el equipo legal que asesora al delantero del Galatasaray sacó a la luz los mensajes que su cliente intercambió con las Nara para desmentir las versiones de que no quiso ver a sus hijas. En este contexto, Wanda no se quedó atrás y publicó nuevas capturas de pantalla de WhatsApp: " El que está con vos es un drogadicto, mujeriego y putañero ... No te das cuenta de que te usan para todo. ¿Pensás que quiere un futuro a tu lado? Te vas a arrepentir el día de mañana", se indignó el deportista por la nueva relación de la conductora.

"Sos un pingüino del desierto de Sahara. Nada más deplorable que verte así... Me rompe el alma, la cara de amargada que tenés", le recriminó Icardi a la madre de sus hijas. Por su parte, la empresaria se plantó firme y no cayó en las amenazas de su ex: "Yo me separé hace rato porque se terminó el respeto". Además, que no tiene miedo al fracaso de su nueva pareja: "Si esta relación se termina también, me voy a separar".

Mauro contra L-Gante intenta recuperar a Wanda Nara

Mientras Yanina Latorre, reveló en su propia cuenta de Instagram que el mayor miedo de Wanda Nara es que la China Suárez quede embarazada de Icardi, ya que mantienen un vínculo amoroso actualmente.

A pesar del jugador con la ex Casi Ángeles, la cantante mostró como el habla mal de la actriz: "China es una moncha de mierda y encima, lo que más bronca me da, es que ella queda bien y vos como una pelotuda. Es inexplicable porque habías salido adelante como una reina, manejaste todo de la mejor manera para dejarla mal y vos quedar ahí arriba. Pero hoy perdiste toda la credibilidad, el glamour, perdiste todo. ¿Cómo te podés castigar así sola?", fue sin filtro el deportista.

Wanda Nara dejó en claro que las amenazas que involucran a sus hijos son el limite

"Hoy en mi peor momento tendría que tener tu amor, tu cariño, tu apoyo, el amor de mis hijos y estar los siete más juntos que nunca", imploró la atención de Mauro. Además, en los diferentes mensajes se puede ver la insistencia del joven por volver a compartir cenas con su ex mujer, mientras esta no sólo lo ignoró sino que además se encuentra rehaciendo su vida: Icardi no soporta que su Wanda Nara está en una relación con L-Gante.