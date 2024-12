Yanina Latorre traumó para siempre a su hija: los detalles íntimos con su marido y un palito a Cinthia Fernández

Sin dudas, Yanina Latorre está en su prime y revoluciona cada stream que visita así como sorprende con cada comentario en redes sociales. La comunicadora no sólo expone detalles privados de otras figuras públicas, sino que además exhibe particularidades de su intimidad.

En las últimas horas, la panelista visitó Rumis, programa de stream en el que participa a diario su hija, Lola Latorre. El hecho de que esté su heredera presente no fue un impedimento para sacar a la luz algunos pormenores de su vida.

Yanina Latorre sorprende a su hija con un sin fin de declaraciones intimas

En este contexto, habló de su primera vez sexual con una mujer y su hija no ocultó la sorpresa reclamando no saberlo: "Y bueno, cómo vos no me contás que te peleás con Felipe, yo no te cuento las conc** que me chupo, querida", le retrucó la influencer.

Por otro lado, desde la mesa recordaron los recientes dichos de Cinthia Fernández luego de que Yanina la calificara como la "pareja más vomitiva del año" junto a su novio, Roberto Castillo: "Vomitivo es escuchar que le depila los pelos del cul* a su marido", había escrito la fitness en su cuenta de X, ex Twitter. "¿Perdón, perdón?", interrumpió Lola impactada por lo que escuchaba.

Latorre demostró, una vez más, no tener filtros y despejó las dudas de la joven: "Yo le depilo los pelos del cul* a papá". La joven se quitó los auriculares al conocer los detalles de la intimidad de sus padres, y para su sorpresa uno de sus compañeros empatizó con el matrimonio: "Re banco, mi novia también me depilaba los pelos del cul*", reveló Mateo Guasconi.

Yanina Latorre moja la oreja a Cinthia Fernández

La angelita reveló que ya es un hecho naturalizado en su pareja, donde ambos se sienten cómodos y en confianza. Ante esta comodidad, la "Tía Sebi" consultó si es una actividad que los erotiza y Yanina lo negó de inmediato: "No. Que me va a erotizar verlo con el cul* abierto, y yo cortando; y que el cierre diciéndome que no le clave la tijera".

El clip de este momento se viralizó rápidamente en redes sociales, y fue la propia Yanina Latorre quien lo compartió en su perfil de X con una mojada de oreja a Cinthia Fernández: "No se lo pasen a Cintis que le da asco. Habría que explicarle tantas cosas, pero con amargos no pierdo el tiempo". Esta no es la primera vez que opinó de la relación de la influencer y el abogado a quienes catalogó como "aburridos" pues siempre están arreglados tanto en ropa como pelo y cutis.