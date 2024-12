Wanda la acusó de "mentirosa" y "operadora", y Yanina la liquidó: "El ladrón cree que son todos de su condición"

Wanda Nara cuestionó las formas de trabajo de Yanina Latorre en un móvil que ofreció a LAM, en el cual la tildó de "mentirosa" y "operadora" luego de que la periodista revelara información de la causa judicial que ordenó la restitución durante el 24 y 25 de noviembre de Francesca e Isabella con su padre Mauro Icardi. "Lo que pasa es que el ladrón cree que son todos de su condición", sostuvo la panelista del programa de América TV que conduce Ángel de Brito.

"Yo no me enojo por la información. Me enojo por la mentira y porque yo respondo. Estoy acá hace media hora, son las cuatro de la mañana, todavía no me subí al auto. Entonces, tienen la posibilidad de preguntarme y, cuando apaguen las cámaras, les muestro pruebas para que vean que yo no miento", aseguró la empresaria ante los móviles que la esperaban para interrogarla.

En ese sentido, Nara cuestionó las 40 páginas de causa judicial que mostró Latorre. "Muestra papeles que los puede hacer cualquiera en una computadora y también son mentira", cuestionó. "Eso me molesta, cuando se opera para un lado con mentiras. Cuando se opera con verdades, como cuando yo le conté cosas a ella, nadie pudo salir a desmentirla. Porque era verdad lo que yo le conté. Yo ahora desmiento un montón de cosas que dice, porque está mintiendo", agregó.

"Todos los que quieran operar o por dinero o por intereses y relaciones, lo entiendo. Pero no me ensucien. Si me ensucian, yo voy a mostrar las pruebas", amenazó Wanda. "Yo no tengo nada que decir. Yo sé cómo se maneja cada uno en el ambiente y entiendo el juego y el negocio de cada uno", afirmó.

"Me duele esto: que hubo una operación y yo ofrecí llevar a mis hijas el día antes, el día después, durante. Ofrecimos ir a buscarlo, ayudarlo, acompañarlo y que ellas puedan estar. Ofrecimos un montón de cosas con la persona directa, sin ir a los intermediarios. Entonces, las pruebas son las pruebas", precisó Nara. "No existe nada de lo que dicen. Nunca hubo impedimento de nada", confirmó al final.

La respuesta de Latorre fue al aire de LAM y justo tras el reportaje difundido. "Lo que pasa es que el ladrón cree que son todos de su condición. Wanda nos mintió toda la vida, operó toda la vida. A mí me manda cosas y me las borra. Las borras de las redes, manda a bajar temas", rechazó la periodista.

Yanina Latorre se defendió de las acusaciones.

"Cuando vos sos honesto, no te desesperás. Todo acá es una gran mentira. Y la verdad que es una falta de respeto a mi laburo. Porque yo no soy como ella que está al pedo, viaja, se acuesta con L-Gante, con el otro, yo laburo", se defendió Yanina. "Yo no tengo nada contra Wanda. Me cae bien. Me inmolé por ella con "La China" (Suárez). Tengo un juicio. Le creí, me operó, me dejé operar hasta donde quise... el tema es que Wanda te quiere operar a veces por demás. Y una no es boluda", explicó después.

Respecto a la causa que tiene la periodista, aclaró que "no hay ninguna mentira porque son fuentes judiciales" comprobables. "Son papeles. Vos tendrás todo el tiempo del mundo para borrar, inventar. Porque vos misma lo decís: 'Con una computadora armás un escrito, un chat'", señaló en una imitación burlona de ella.

"Vos seguramente tenés tiempo. Yo, sinceramente, si tengo que escribir estas 40 páginas para hacerle creer a la gente que a vos y a tu mamá judicialmente y penalmente los están denunciando otro abogado penal por impedimento de contacto, yo estaría más que loca y hubiera estado toda la noche escribiendo, Y la verdad, no tengo este arte", relató después.

Wanda Nara quedó en medio de diversos problemas judiciales desde su separación de Mauro Icardi.

Al mismo tiempo precisó que los papeles están los números de los abogados y los cuits y que no tendría tiempo para recopilar toda esa información. "Acá ponen todos los mensajes de las abogadas de Mauro, pidiendo que las niñas Francesca e Isabella pasen las fiestas de Navidad los días 24 y 25. Está todo lo que resolvió el juez, están todas las respuestas. Ana Rosenfeld nunca contestó ningún mensaje", indicó en relación a la abogada de Nara.

"Están todos los textuales: 'En la respuesta de la Dra. Rosenfeld, ella optó por fingir demencia. No había recibido nada y no sabía si había llegado algo a su estudio'. Ella les decía que no tenía el exhorto del juez de Menores. Fingía demencia y decía que no", aseveró Latorre, quien luego remarcó que "cuando hay una orden de restitución a los niños de un juez de Menores, es apelable, pero es de efectividad inmediata" y que "mientras apelás, igual le tenés que dar a los chicos", ya que "no se puede revocar hasta que el juez lo haga".