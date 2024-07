Isabel Macedo recordó cuando Pampita la fajó por celos a Vicuña y Yanina Latorre la atendió: "Atrevida, cínica, cararrota"

La falta de piedad de Yanina Latorre volvió a quedar en evidencia luego de que se refiriera a las declaraciones que realizó Isabel Macedo sobre la famosa ocasión en la cual Carolina "Pampita" Ardohain la agarró de los pelos y la golpeó, por un situación de celos hacia su entonces pareja Benjamín Vicuña. La periodista colocó a la actriz como "la bolu** del día" y se refirió a las confesiones que soltó en un canal de streaming.

"La bolu** del día es Isabel Macedo, querida mía de mi corazón. Fue invitada a otro canal de streaming, que es el de Moria Casán. ¿Qué sería de nosotros sin los canales de streaming que nos dan para hablar en la radio?", comenzó Latorre con todo su sarcasmo a flor de piel y sin miedo a las represalias que pudieran despertar sus exposiciones al aire de El Observador.

La panelista de LAM se metió de llenó en el relato de la pareja del ex gobernador de Salta Juan Manuel Urtubey, respecto a la noche del fatídico 31 de diciembre en el cual la modelo la cruzó en la fiesta de fin de año del boliche Tequila de Punta del Este: "La agarró de los pelos y la cag*, básicamente, a trompadas", sumó.

"Ella agarra y le dice: '¿Cómo te agarró de las mechas? Contame eso. ¿Ahí fuiste villana con Pampita?'. A lo que la bolu** de Macedo le dice: 'Soy más buena yo'. ¿Perdón? '¿Por qué te agarró?', le dice Moria. Y ella le contesta: 'Te desmayás si supieras lo que pasó'. Claro, se desmaya si te ve trincar con Vicuña", ironizó Latorre. "Entonces le dice Moria: 'Vos sos brava'. 'Si me enojo soy malísima, pero en este caso fui buenísima. Elijo ser buena', tira la atrevida, cínica, cararrota de Macedo", añadió enseguida.

La actriz continuó su relato poniendo el acento en que ella esta "sola", que estaba "separada", lo que despertó el enojo de Latorre, quien también logró mucho trascendencia a partir de la infidelidad de su pareja el comentarista deportivo Diego Latorre, con quien ahora tiene una excelente relación: "Claro, la que no estaba separada era Pampita de Vicuña, y te lo trincabas en los camarines de la novela", en relación a la ficción que compartían Don Juan y su Bella Dama.

"Voy a contar la verdad, y no es por defender a Pampita. En la fiesta de fin de año de Tequila esta piba, no sólo que se lo había garchado todo el año a Vicuña y lo sabía hasta la última cucaracha de Telefe", reveló Yanina Latorre. "Igual, el que tiene que cuidar a Pampita es Vicuña. La culpa no es de Macedo. Pero en la fiesta de fin de año ella agarró esos matasuegras y se lo tiraba en la cara de Vicuña delante de Pampita mientras bailaban. Yo la agarro de los pelos también, la verdad", reconoció.