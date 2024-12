Jimena Barón recibió una fálica señal sobre su embarazo

Semanas atrás, Jimena Barón anunció su segundo embarazo a través de las redes sociales. Desde aquel momento, sus seguidores sólo se enfocan en lo que sucede con el nuevo integrante de la familia aunque la influencer usa sus cuentas digitales para generar contenido con marcas, además de los consejos diarios sobre cocina u otros sectores de la casa.

Si bien la cantante está con las emociones a flor de piel, naturales en una persona embarazada, lo cierto es que no perdió el humor. En las últimas horas, la joven y su familia emprendieron viaje a Quequén, pueblo del que es oriundo su novio, Matías Palleiro, y sorprendió con la señal que recibió sobre el género de su bebé.

Jimena Barón atraviesa su segundo embarazo y está convencida sobre el género de su bebé

Jimena Barón no sólo compartió las emotivas reacciones de sus familiares y amigos al enterarse de la noticia sino que además mostró los antojos que viene transitando, donde las harinas y el asado se apoderaron de sus deseos. Ahora, la intérprete sorprendió al revelar cómo empezó a intuir si espera una niña o un niño .

Aunque todavía no sabe el género del nuevo integrante, todos a su alrededor incluso ella hablan como si se tratara de un varón. Y la naturaleza no se quedó atrás: "Hablando en la ruta del sexo del bebé, yo vi un pene en el cielo , qué decirles...", escribió junto a la foto del cielo completamente nublado.

La señal que recibió Jimena Barón sobre el género de su bebé

Días atrás, "La Cobra" respondió algunas preguntas de sus seguidores y, una de las más repetidas era sobre el género de la criatura: "No sabemos aún. Yo estoy segura de que es un varón, pero de pura intuición. 'El pibe' le digo . Apenas sepa, les cuento", respondió dejando en claro que no ocultará información sobre el bebé. Por otro lado, aseguró que no está dispuesta a organizar una fiesta para revelar el sexo como se volvió costumbre en el último tiempo.

Quien también desea tener un hermano varón es Morrison Osvaldo, el hijo mayor de Jimena Barón, quien en un video publicado en el Instagram de su madre puntuó su felicidad por el embarazo con un 8: si es mujer mantendrá su puntaje, y en caso de que sea varón subirá dos puntos completando el máximo puntaje.