El reproche de Oriana Sabatini a Dybala en los votos: "Tardó un poco, estaba con un poquito de polvo"

El fin de semana, Oriana Sabatini y Paulo Dybala estuvieron de festejo por sus cinco meses de casados. En este contexto, la feliz pareja compartió un video en sus cuentas de Instagram, donde no sólo recordaron algunos fragmentos de aquel día inolvidable sino que además dejaron escuchar sus románticos votos.

"A cinco meses de este momento, acá un recuerdo del día más lindo del año; de nuestras vidas también", escribió la influencer junto a un video que recopila los instantes previos a caminar al altar, así como la ceremonia y la fiesta final. Mientras se viaja por el film, se puede escuchar en off las promesas que se hicieron en aquella boda, mirándose a los ojos, los que hoy celebran su quinto mes de casados.

Oriana Sabatini y Paulo Dybala cumplieron cinco meses de casados

En distintas entrevistas, Oriana confesó su deseo de casarse pero a Dybala le llevó su tiempo hincarse de rodilla y hacer la gran pregunta. Fue así, que la cantante decidió bromear: "Tardó un poco, estaba con un poquito de polvo ", dijo mientras soplaba una hoja de papel, haciendo referencia a los años que el futbolista tardó en proponerle matrimonio.

Con papel en mano, la modelo contó una historia de su infancia: "Ahí estoy con mi mamá a los cuatro años en el altillo de nuestra casa. Mamá se agacha y saca un velo, el que usó ella. Yo la miro como si a esa edad pudiera ver el amor que destella este acto ", dijo. Además, recordó cómo se sintió cuando conoció a Paulo: "Mis ojos te miran de la misma manera que lo hicieron cuando me cantaste esa canción al oído cuando te conocí por primera vez".

Aunque los invitados no tenían fe en los votos del deportista, el deportista sorprendió con sus tiernas palabras: "Estoy sentado arriba del avión terminando de escribir esta carta mientras tomo un café a dos horas de llegar. Me emociona pensar que voy a poder leerte esto. Quisiera escribir hojas y hojas, pero ese deseo le gana a una imagen, la tuya", comenzó y luego agregó: "Amar es empezar a soñar con alguien, y yo empecé a soñar el día que entendí que era con vos".

Parados uno frente al otro, Oriana y Dybala se olvidaron de los más de 300 invitados, entre amigos y familiares, que se encontraban en la ceremonia y sólo se centraron en sus miradas: "Miranos ahora, parados y rodeados de las personas que amamos y las que tenemos guardadas acá adentro, porque ya no están. Como yo te miro convencida de que mis ojos te cuentan que lo hacen de la misma manera que lo hicieron cuando me cantaste esa canción al oído, cuando te conocí por primera vez, convencida de que mi mirada te habla mientras te dice que no importa cuántas veces nos encontremos en un espacio lleno de gente, o en una ruta donde nos rodea un paisaje imposible de ignorar o un estadio donde a veces todo se vuelve demasiado. Mis ojos siempre están ahí para buscarte y encontrarte", remarcó la hija de Catherine Fulop.

Un recorrido por su historia de amor y nuevas promesas para sus vidas de casado: así fueron los votos de Oriana y Paulo

Pese a que Oriana siempre estuvo convencida de querer vestirse de blanco, su esposo se convirtió en un verdadero fanático de los tiempos de su relación: "Nos conocimos muy de a poco. A veces paseo por el recuerdo y no veo nuestros primeros encuentros. Vamos lento. Eso siempre me gustó. En un mundo de velocidad, nosotros fuimos un reloj de arena. Me acuerdo viajar desde Córdoba para venir a verte. La gente que te tiene cerca vive mejor , es más feliz. Es así, Ori", concluyó.

Oriana Sabatini y Paulo Dybala recordaron con una mezcla de nostalgia y felicidad aquel 20 de julio: un día donde la lluvia pareció arruinar una romántica ceremonia al aire libre, pero que terminó con soluciones en la marcha que hicieron posible la boda que tanto soñó la joven. Es por eso que ella dijo: "Veo al chico que una mañana fría de julio, cuando le dije por primera vez que lo amaba, me miró con un zigzag confuso en los ojos y me contestó. '¿Estás segura?' Como si él tampoco pudiese creer que al final alguien también lo iba a amar por lo que es. Nos veo a nosotros, los veo a todos y me veo a mí volviendo a contestarte. 'Sí, estoy segura'. Te amo", concluyó la mediática.