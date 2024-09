Jimena Monteverde la acusó de haberla dejado sin trabajo y Maru Botana le contestó: "Que se compre una vida"

Reflotó la guerra culinaria entre Maru Botana y Jimena Monteverde, luego de que la cocinera acusara a la pastelera de haberla dejado sin trabajo. "La decepción más grande que tuve en televisión... Siempre creí que la gente era buena, y no siempre lo es. Teníamos un programa en América TV los fines de semana, y nos iban a dar la posibilidad de ir en la semana, pero ella (por Maru Botana) presentó varios pilotos hasta que le aprobaron uno y pidió exclusividad en el canal. O sea que nosotros con Coco (Carreño) no podíamos estar más", recordó Monteverde en el ciclo +Caras, conducido por Héctor Maugeri.

Al profundizar en el conflicto, Jimena advirtió que no cree que Botana la odie, pero remarcó que "si la palabra es odio, eso habla más de la inseguridad del otro". "Para trabajar en televisión hay que ser un poco malo, y yo no lo soy. Por eso me cuesta más que a otras personas encontrar mi lugar o ponerme firme. Siempre creí que la gente era buena, y no siempre lo es", respondió al ser consultada sobre el conflicto que enfrentó a las cocineras. "Había llegado a hacer el programa que quería y me sentí desplazada. Me dejaron sin trabajo a mí y a muchas personas que trabajaban conmigo. Me acuerdo que me metí en la cama a llorar", detalló.

Coco Carreño confirmó todo esto durante una entrevista con Pablo Montagna en su ciclo Pasamontagna, de Radio Rivadavia. "Jimena se puso a hablar relajada y no se dio cuenta que lo dijo podía tener repercusión, pero no dijo nada que no haya sido cierto. Lo que ella dijo pasó, fue así, las autoridades de América definieron que dos programas de cocina no podían estar al aire y cuando no te explican bien las cosas, te enojás", detalló el cocinero. Frente a estas duras acusaciones, Maru decidió publicar un extenso video en sus redes sociales luego de entrenar con un fuerte y contundente descargo. "No hay nada más feo que difamar a alguien", advirtió.

Visiblemente angustiada, la jurado de Bake Off aseguró que se cansó de que la gente hable mal de ella, difamándola y diciendo "cosas que no son ciertas". "Llega un momento de esta vida donde aprendí que no había que hablar a que tengo ganas de hablar. Y primero que para mí no hay nada más lindo que hablarse cara a cara y decirse las cosas que uno piensa, y es lo que por suerte tengo super claro y es lo que les enseño a mis hijos día a día, que cuando tienen un problema lo hablen cara a cara. No hay nada más feo que difamar a alguien, o sea, no hay nada más feo que ir a hablar mal de alguien sin estar la persona, que es lo que me está pasando", remarcó.

Jimena Monteverde habló mal de Maru Botana en el ciclo de Caras

En ese momento, decidió hablarle directamente a Monteverde, remarcó que no la conoce personalmente y que, incluso, nunca se la cruzó. "Yo nunca te sacaría un trabajo, nunca saqué un trabajo a nadie, yo genero trabajo, tengo más de 160 empleados. Y para la gente que no sabe, en todos los canales hay autoridades, en ese momento estaba Liliana Parodi, una super autoridad del Canal América. Imagínense que yo, ¿cómo voy a llegar a un canal y decir no, yo no quiero que esté Fulanito? Jamás lo harían ni jamás me lo permitirían. A mí me duele, tengo angustia de escuchar a Jimena", sostuvo.

A lo largo de los más de 6 minutos que dura su descargo, Botana también habló de Coco Carreño, contó que el cocinero llegó a vivir en su casa y que se hizo conocido gracias a ella. "Coco vivía en mi casa, mi mamá lo amaba, Coco, o sea, lo amábamos, era parte de mi familia. Coco es Coco porque empezó a trabajar conmigo, porque lo hice conocido. Estoy acá para limpiar un poco toda esta cosa horrible que me hace mal, que es mentira y que tengo una vida, que no molesto a nadie. Trabajo, hago mi vida, tengo mis hijos, tuve un dolor enorme, enorme, enorme en mi vida (en referencia a la muerte de uno de sus hijos) y no quiero más", agregó.

Coco Carreño y Maru Botana

Y sentenció: "Estoy cansada de que la gente me haga mal. Básicamente estoy cansada, estoy angustiada. Hoy estoy pasando un momento súper lindo, estoy en Bake Off, grabando con los chicos y realmente estas cosas pequeñas llega un momento que te molestan, que te lastiman, que decís ´basta, se acabó´. Esta es mi vida, esta soy yo, no tengo nada que esconder. No sé, realmente la gente que no me banca o no me quiere, que no me siga más. Sé que no soy perfecta y que a mucha gente le puedo caer mal, pero sinceramente lo que muestro soy lo que soy. Y me cansé. Y toda esta gente que tiene que hablar mal de otra gente. No sé, es loco que se compren una vida".