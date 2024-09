Juan Otero y el Cantando 2024: sus candidatos, sus ganas de ganar el reality y cómo enfrentará a los haters

En noviembre de 2018, Juan Otero, el hijo de Florencia Peña, hacía una de sus primeras apariciones mediáticas. Con tan sólo 10 años, se había convertido en la gran estrella del Bailando por un sueño debido a que tenía opiniones sobre baile, escándalos y hasta de la labor de su mamá como jurado mucho más ácidas que los experimentados periodistas de espectáculo. "Lo que más me gusta es criticar a mi mamá, porque tengo razón", disparaba con inocencia.

Lógico y contundente a la hora de hablar, incluso afirmaba que su mamá no entraba dentro de su jurado ideal para el certamen de baile: "Mi jurado ideal es Ángel (De Brito), Laurita (Fernández), Pampita y (Marcelo) Polino". Hoy, seis largos años después, el adolescente forma parte del Cantando 2024 , que justamente tiene a la ex Casados con hijos como conductora y asegura que no se dejará amedrentar por los comentarios de los haters en las redes sociales. "¡Ya quiero salir a la pista!", afirmó.

En diálogo con BigBang , Juan se mostró con altas expectativas a la hora de encarar este gran desafío, el primero de muchos que tendrá en su carrera artística, aunque advirtió que para él los candidatos a ganar el certamen son el último campeón, Agustín "Cachete" Sierra, Coti Romero y Lola Poggio. "Yo estoy muy emocionado, estoy muy contento, ya quiero salir a la pista, comérme la pista y darlo todo. Estoy muy contento, con muchas ganas de ganar. Creo que pueden llegar a ganar Cachete, Coti y Lolo Poggio, pero me veo muy encaminado, la verdad es que me veo llegando lejos. Más que nada porque le voy a poner mucho de mí", resaltó.

Visiblemente confiado, quizás por su corta edad, el hijo de Flor Peña prometió dar todo de sí para llegar lo más lejos posible dentro del reality. "Voy a practicar como la puta madre, voy a darle todo para poder llegar muy lejos", manifestó y consultado por las críticas que recibe y recibirá por ser parte de un programa que conduce su mamá, expresó de forma contundente: "Supongo que me van a señalar mucho, me van a criticar mucho, van a hablar mucho de eso, no me va a importar nada, yo estoy yendo ahí a cantar, a mostrarme cómo soy yo de verdad, cómo soy yo, así que no me importa nada lo que me digan".

Juan Otero

Sobre el feroz cruce que mantuvo semanas atrás con Fernanda Iglesias, a quien trató de "bruta" luego de opinar que su mamá actuaba de manera exagerada, aseguró que si lo buscan lo van a encontrar. "Por supuesto, a mí si me buscan me encuentran. Igual con Fer decir que está la mejor, ahora la quiero, la verdad es que ahora la quiero. Entendí su punto, creo que ella logró entender mi punto. Mi plan no es pelearme con nadie, la verdad que vengo a disfrutar y divertirme, así que la mejor", cerró.

Recordemos que días atrás, el joven había estallado contra la panelista de LAM luego de que opinara sobre la manera que tiene Flor Peña de trabajar. "Me parece una persona que es muy bruta para comunicar información, que habla sin saber, que expresa información de manera muy fea. Acota y cuenta cosas que no tiene por qué decirlas. Así que no le creo nada, me parece una persona muy exagerada", había asegurado Otero en un stream, aunque afortunadamente todo ya quedó en el pasado.