Jorge Lanata cada vez peor: Yanina Latorre cuestionó si vale la pena seguir operándolo

La familia de Jorge Lanata no recibió buenas noticias: será operado por cuarta vez porque sus intestinos continúan afectadísimos por la infección que lo persigue hace más de tres meses.

Es desde el hospital Italiano desde donde se comunican los partes médicos del periodista que fue intervenido para "una reexploración quirúrgica con el objetivo de evaluar las condiciones generales del abdomen y del intestino en particular". Sin embargo, la información se filtró y cayó en manos de Yanina Latorre que sin un pelo en la lengua dio detalles escabrosos de la salud de Lanata junto a Ángel de Brito.

Jorge Lanata

"Ya salió de la operación, va a haber una cuarta operación... no se termina más esto ", dijo Latorre como si estuviera cansada del tema y agregó que la intervención quirúrgica se realizará "para reconectar el intestino"; además determinó que la misma podría ser dentro de 48 horas aunque todavía no está la confirmación oficial del hecho.

La rubia también contó la intimidad de la familia de Lanata que, desde que el periodista permanece inconsciente están en pie de guerra. Por un lado, las hijas Bárbara y Lola y por el otro, Elba Marcovecchio, última esposa de Jorge.

El contraataque de Elba Marcovecchio contra las hijas de Jorge Lanata

Es por eso que Latorre contó: "En este momento están reunidas las hijas con el médico porque se reúnen Elba y las hijas por separado", dijo y de Brito siguió con la información: "Le encontraron más intestino necrosado por eso tienen que volver a intervenir", relató.

"Va a ser así", dijo De Brito con tono de aceptación y Yanina le contestó: " Yo digo... ¿vale la pena tanto sufrimiento? ", haciendo referencia a que deberían desconectar al periodista.

Yanina Latorre

Ángel De Brito, le contestó: "Es una decisión de la familia", apuntó mientras sus compañeras del stream Bondi hicieron un gesto de incredulidad que apuntó directamente al conflicto que existe entre las mujeres. El chimentero también se despachó: "Que la familia se ponga de acuerdo... si se odian", remató.