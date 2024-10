Al fin: el Indio Solari confesó por qué nunca dio entrevistas en televisión

Pedro Rosemblat anunció que Carlos "Indio" Solari y el fandom se volvió loco. Todos esperaron con muchas ansias la misa ricotera por stream y allí, el cantante dio maravillosas definiciones sobre la política nacional pero también reflexionó sobre la vejez, un tema que lo atraviesa muy de cerca.

Solari explicó que "este presente está bastante jodido" pero también llamó la atención de los gobiernos y las fuerzas populares para combatir los gobiernos de ultraderecha que invadieron Argentina: "No podemos hacer nada en el pasado, momentáneamente", reflexionó y advirtió: "Y del futuro no tenemos la lógica. Lo que nos obliga a resolver este presente que bastante jodido está. Yo creo que las fuerzas populares ya deberían estar en otra presencia, porque no están cagando en la cara".

Indio Solari en Gelatina

En ese sentido, habló de su cercanía ideológica con el Papa Francisco que, en una reunión con organizaciones de la economía popular, se refirió a la corrupción de los funcionarios por el dinero. El Indio reflexionó: "La gente no se da cuenta de que el diablo se caga en su nariz . Ahora el Papa coincide conmigo, estamos en la misma".

En cuanto a la alineación de Argentina con los intereses geopolíticos de Estados Unidos, el cantante, explicó: "Argentina puede ser un lugar que elija el bastión de los blancos, así como lo tienen a Israel en el mundo árabe. Acá también corremos el peligro de ser un bastión del imperio yankee ".

Indio Solari

Además, fue muy crítico con respecto a esa situación que se ve reflejada en las políticas económicas de Milei que pasó la motosierra por jubilaciones y financiamiento universitario para poder pagar al organismo internacional con el que Argentina tiene créditos: "La democracia no sé si tenemos tantos años, porque si el que gobierna es el Fondo Monetario ", dijo y agregó: "Acordémonos que una de las condiciones básicas de un Estado es que pueda manejar su economía, si la manejan en otro lado no estamos tan liberados". El Indio expresó contundente en ese sentido: "La democracia no nos ha dado un sistema que podamos vivir de la manera que promete".

Solari también contestó cómo es su relación con las entrevistas en general y por fin explicó por qué nunca hizo una entrevista en la televisión: "No di entrevistas en la TV. La televisión es un baión para el ojo idiota , un cana en tu casa . Son más caras las producciones de los perfumes que los programas. Está hecho para la publicidad".

Indio Solari en Gelatina

Pero reflexionó en profundidad sobre ese mismo tema: "A mí la TV no me divierte, pero entiendo que a otro le pueda causar gracia. Me pasa lo mismo con la música: yo no escucho cumbia, no me gusta, no es una cosa que me interese", lejos de tener una concepción clasista sobre ese tema, expresó: "Pero un artista que mueva gente con ese género, está perfecto, se lo gano, y aparte, quizá la cumbia representa ese mundo que yo no sé representar".

El futuro del Indio Solari es uno de los temas que desvela a sus fanáticos. Es por eso tal vez que decidió contar cómo seguirá su carrera de ahora en adelante: "El lugar más lindo y seguro del mundo que tuve fue el escenario. Es un lugar maravilloso, es entrar ahí, hacer tu gracia, permitido por aquellos que pagaron una entrada. Es el lugar más cómodo que tenés", describió y dejó algo muy claro: " Va a seguir habiendo canciones . No sé hacer otra cosa, canciones e inevitable y me gusta hacer canciones. Es casi probable que hago una canción por día".

Indio Solari en Gelatina

El Indio Solari abrió su corazón y expresó cómo lleva su enfermedad y el momento de su ancianidad: "Lo único que podría ser es que esta enfermedad sea muy dañina y de pronto uno decida viajar con el bondi vacío. No sirvo para viejo, la decrepitud es un espanto", contó.