"Soy el amor de tu vida": el nuevo video de Alberto Fernández confesándole su "amor" a Tamara Petinatto

Horas después de que trascendiera el video que tiene como protagonistas a Alberto Fernández y a Tamara Petinatto manteniendo una descontracturada conversación y bebiendo cerveza en el despacho presidencial de la Casa Rosada, aparentemente en enero de 2023, se dio a conocer una segunda parte del encuentro filmado entre el ex mandatario y la panelista de Bendita. Todas estas imágenes fueron grabadas por el propio ex presidente con un teléfono celular viejo.

En este segundo clip se puede ver a la hija de Roberto Petinatto sentada y escribiendo en un sobre blanco con una pluma un mensaje de amor para Fernández. Hay que destacar que dicho sobre es el que se suele utilizar para firmar decretos y otros documentos oficiales de Gobierno. Si bien no se lo ve, al ex jefe de Estado se lo escucha hacerle varias preguntas a su "amiga". "Yo te amo", le confiesa el ex docente de la UBA.

Al verla escribir, Alberto quiso sacarse la duda y no dudó en preguntarle a Tamara: "¿Qué estás haciendo?". La respuesta de ella fue casi inmediata: "Dedicándote una carta de amor". "¿Para quién?", se lo escucha retrucar al ex presidente. "Para vos", le contesta la panelista. Ansioso por saber el contenido de dicha misiva, Fernández no dudó en consultarle: "¿Qué me decís en la carta?". "El amor de tu vida... Que soy el amor de tu vida", le respondió ella.

Tamara Pettinato, cerveza en mano, durante un encuentro con Alberto Fernández en el despacho presidencial que él ocupaba.

Durante ese ida y vuelta, Alberto Fernández no dudó en confesarle a su compañera que la amaba. "Te amo", le dijo él y ella, sin dudarlo, agregó: "Yo te amo". Antes de que finalice el video, se puede ver como Tamara pone el mensaje ante la cámara que dice: "Para Alberto Ángel Fernández de Tamara Pettinato, el amor de tu vida". Tras la denuncia por violencia de género de su ex pareja Fabiola Yañez, se dieron a conocer fotos donde se puede ver a la ex primera dama con moretones.

Además, comenzó a circular en redes sociales un video de Tamara en el despacho presidencial de la Casa Rosada. Por esta razón, resurgieron los nombres de otras famosas que visitaron a Alberto en la Quinta de Olivos durante el confinamiento obligatorio por el COVID-19. En agosto de 2021 se conoció el listado de famosos que visitaron al presidente gracias a un pedido de la organización Poder Ciudadano tras la polémica 'Fiesta de Olivos' que realizó la ex primera dama durante la pandemia.

En la lista, que detalla las visitas desde el 19 de marzo de 2020 al 30 de agosto de ese año, figuran los nombres de Tamara Pettinato, Florencia Peña, Alejandra Darín y Úrsula Vargues. Además de otros 12 mil ingresos registrados de empresarios, sindicalistas, políticos y funcionarios. Según la información que trascendió, Florencia Peña ingresó a Olivos el 15 de mayo de 2020 desde las 10:50 a las 13:30, en un encuentro catalogado como 'audiencia'.

El primer encuentro de Tamara Pettinato fue el 14 de junio de 2020 en la Quinta de Olivos, de 19:00 a 19:30. El segundo, en la Casa Rosada el 22 de octubre de 2022, de 13:44 a 16:10. Por otra parte, Úrsula Vargues fue quien realizó más visitas al expresidente, asistiendo al menos tres veces, según los registros. El 10 y 25 de julio, y el 14 de agosto, las primeras como 'audiencias' y la última figura de carácter 'privada'. Alejandra Darín, miembro de la Asociación Argentina de Actores, fue otra de las que visitó a Fernández en Olivos el 29 de abril, para una reunión privada. "Fui a Olivos a hablar de la situación de los actores", se había justificado Peña.