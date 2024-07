Julieta Prandi habló sobre el sketch de "La Nena" y respondió si volvería a hacerlo

En el año 2013, la Red de Contención contra la Violencia de Género envió una carta documento a Telefe para que el canal deje de emitir el sketch de "La Nena" protagonizado por Julieta Pandi y Guillermo Francella.

En esa carta documento, reflexionaron sobre el contenido humorístico y contundentemente, comunicaron: "El contenido de la citada historieta -dentro la de la obra televisiva- es ofensivo, promueve el acoso y el abuso sexual a menores. El personaje de Don Arturo -quien con un guiño a la cámara convoca la complicidad del telespectador- además fomenta la pedofilia en el placer sexual que evidencia con una niña".

La carta documento a Telefe

El mismo documento también refería: "La marcación genital que reiteradamente se vuelve explícita, claramente define el sketch como pedófilo. Todo este contexto agravado por la relación de Don Arturo con su esposa e hija. El simbolismo de 'la nena', 'la colegiala', 'la amiga de su hija', ubican a la pieza en violencia de género, abuso de menores y pedofilia".

Ahora 11 años después de aquel episodio y casi a 20 años de aquel sketch, Prandi habló sobre la pieza humorística en el programa Noche al Dente, reflexionó sobre cómo era la televisión por aquellos años y contestó si haría el papel de nuevo.

Consultada sobre si tuvo algún tipo de arrepentimiento por el papel en cuestión, Julieta fue certera: "Primero, no tengo nada de qué arrepentirme. No me arrepiento de nada de lo que haya hecho".

Con una pregunta retórica, introdujo el tema: "¿Podría haberlo hecho mejor? seguramente", dijo y continuó: "Volvería a hacer el papel porque yo no creo que haya sido... hay que poner todo en contexto, porque de esa manera no hubiera existido (Alberto) Olmedo, no hubiese existido el Gordo Porcel no hubiesen existido un montón de cosas".

Julieta Prandi en Noche al Dente

Alegando que para nada se refiere a pedofilia, sino que muy por el contrario los personajes se basaron en la película Belleza Americana, Julieta expresó: "Me voy a cansar de decirlo, porque nadie juzgó la película, y había escenas mucho más fuertes y era otro tono".

Además, fue explícita en cuanto a la producción del contenido y a la responsabilidad de Telefe en la reproducción constante del sketch: "Lo hicimos un año, porque duró un año pero lo repitieron diez, solamente nos dimos un pico en un sueño de Don Arturo. No hubo otro contacto físico", dijo la modelo.

En cuanto al personaje de Guillermo Francella, Julieta Prandi advirtió: "Era todo mental este idilio, porque él jugaba a estar enamorado y ella también. Era una ficción, fue el comienzo de mi carrera y me dio muchas satisfacciones", explicó.