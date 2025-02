Julieta Prandi pidió "contextualizar" el sketch de "La nena", aunque reconoció que "no la pasaba bomba"

Las polémicas en torno a la cancelada vuelta a la televisión de los viejos programas de Poné a Francella en Telefe, resurgieron en las últimas horas luego de que Julieta Prandi recordara el polémico sketch que protagonizó durante un año, conocido como el de "La nena" y tuviera posiciones encontradas al respecto. La actriz aseguró que "hay que contextualizar" el show, aunque reconoció "no la pasaba bomba" durante las grabaciones "de muchas horas".

"Cuando ponés en la tele una programación de humor que tiene 20 o 30 años, es de una temática y una sociedad que no es la misma. Pasó el tiempo y hay que contextualizarlo en el momento que se hizo. Es como levantar el dedo con (Alberto) Olmedo y (Jorge) Porcel que por ahí salen en canal Volver. Es el humor de antes", reflexionó Prandi. "O las novelas de Arnaldo André y los sopapos. Qué sé yo. En ese momento nadie dijo nada de los sopapos, y salían al aire. Hay que ponerlo en ese contexto. Esto era en el año 2001", añadió.

Las palabras llegaron luego de que levantaran el programa de la televisión de aire, para evitar que la bola de nieve que había empezado con las críticas de Florencia Peña, también protagonista del programa que encabezaba Guillermo Francella, cuando aseguró que "como mujer" había cosas que le "hacían ruido". Al mismo tiempo, uno de los sketchs más sensibles era el que protagonizaba Prandi, en el que interpretaba a una amiga menor de edad de la hija de Arturo (interpretado por Francella) que se quedaba a dormir y se portaba de forma ingenua y sensual a la vez, provocando las típicas reacciones exageradas del humorista. A su vez, tenía gags que no pasarían el termómetro social del espíritu de esta época, como el final diciendo "a comerla" o la erupción de leche cuando apretaba el cartón por las palabras de la actriz.

Guillermo Francella y Florencia Peña

"Yo tenía 18. Mi participación fue de un año, y lo repitieron durante una década. Después dejaron de transmitirlo por una cuestión lógica, y ahora lo habían puesto a poner, pero yo no lo llegué ni a ver al aire", señaló Prandi. "Quizás mi experiencia personal era que yo no la pasaba bomba. Era mi primer trabajo. Había un montón de situaciones que quizá no eran cómodas para mí", remarcó después.

Ante la pregunta sobre cuáles eran esos momentos, la actriz le restó importancia a dae ejemplos sobre "situaciones que quizá no eran las más cómodas". "Era mi primer trabajo, mis primeras grabaciones de muchas horas. Pero bueno. También estoy agradecida del trabajo y de las puertas que me abrió, de un montón de cosas que en ese momento me sumaron mucho, pero bueno, no fue fácil transitarlo", detalló.

Julieta Prandi logró una extensa carrera a partir de su participación en "Poné a Francella".

"¿La pasaste bien en esa etapa?", le preguntó el cronista de Puro Show que la entrevistó para El Trece. "Ambiguo, pero tengo también muchos recuerdos lindos de lo que fue mi trabajo, que me abrió puertas a nivel internacional en un montón de países", explicó. "No me trae feos recuerdos, pero no fue el momento que mejor la pasé", cerró la actriz.