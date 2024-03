"Karina Mazzocco extorsionó y le pidió pauta a mi pareja": estalló Rocío Marengo y contó todo

Después de que la Justicia confirmara la identidad de Patricia, la mujer que peleó durante muchos años para definir si era o no hija del padre de Rocío Marengo, la pareja de Ricardo Fort decidió "retirarse de los medios" y lo anunció en redes sociales a través de un vivo de Instagram. ¿Lo llamativo? En el medio del live, realizó una grave denuncia contra Karina Mazzocco, conductora del ciclo A la tarde de América.

"Hola, les quiero agradecer a todos por los mensajitos, recibo un montón de amor, así que desde este lado palabras de agradecimiento para todos ustedes y en general a toda la tele que siempre me tratan con cariño y están continuamente invitándome a hacer notas o que vaya a programas", arrancó Marengo desde sus redes.

💣Bombita: cabe señalar que desde que se hizo público el reclamo de Patricia, Marengo primero intentó desacreditar la información en los medios y luego decidió alejarse del medio.

"Estoy muy feliz con este perfil bajo que me da tiempo para disfcrutar de los míos, amigos, familia, así que seguiré en esta por mucho tiempo más, no sé hasta cuando. Si tienen dudas, la familia (por los Fort) tiene un abogado que es César Carozza. Cualquier duda lo pueden consultar con él. Si les gustaría saber o tenerme a mí, lo pueden tener a él, que él sabe mi versión. Yo elijo no hablar y agradezcan que no estoy hablando porque muchos podrían salir heridos, así que no es una amenaza pero es un comentario", sumó.

Mientras Marengo realizaba su vivo, uno de sus seguidores le comentó que Mazzocco se estaba haciendo eco desde su programa de televisión, ciclo que entrevistó en más de una oportunidad a la ahora hermana extramatrimonial confirmada por la Justicia de la mediática.

Karina Mazzocco fue acusada de extorsión por Rocío Marengo.

"No me digas que empezó Karina Mazzocco y ya está hablando de mí", se quejó de inmediato, para luego denunciar a la conductora de América de haberle pedido dinero a su pareja (el millonario Eduardo Fort) a cambio de dejar de tratar el tema en el ciclo o de hablar del fallido proyecto de maternidad que el año pasado llevó adelante la mediática.

Sin pelos en la lengua, Marengo disparó: "Quiero saber la definición de extorsión. Ella le mandó un audio a mi pareja y le pidió pauta. Esta señora se metió con mis óvulos y con mi infertilidad. Yo le dije que no te de ninguna pauta, estoy harta de que se me suban todas a mis espaldas. Tengan una vida propia, soy feliz, estoy tranquila. Soy ama de casa y tengo un carro de minas a mis espaldas. Estoy sorprendida, no pensé que mi carrera había sido tan potente".