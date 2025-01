L-Gante respondió las acusaciones de Dakota con una confesión que pondrá como loco a Mauro Icardi

Una novela que no llega a su final: mientras Wanda Nara y Mauro Icardi pelean por la tenencia de sus hijas, Elián Valenzuela, mas conocido como L-Gante, intentó dar vuelta la página y alejarse de la polémica del momento, pero le fue completamente imposible. En una llamada telefónica con Intrusos, el cantante rompió el silencio y contó la verdad de su relación con la conductora de Bake Off y qué pasó en Mar del Plata con Dakota Gotth.

Luego de unos días en la costa argentina, la influencer denunció públicamente al representante de de cumbia 420: "Me terminaste usando y pasé momentos horribles", expresó en un móvil y en redes sociales. Además, la joven atacó a la familia del artista por las formas en que lo criaron: "Tampoco le puedo exigir que se comporte de una determinada manera que nadie le enseñó", sentenció sobre la figura paterna.

L-Gante viajó a Córdoba con Wanda Nara

Lejos de preocuparse por los comentarios de Dakota, L-Gante viajó a Córdoba, donde se lo vio acompañado de Wanda Nara. La escapada cordobesa hizo ruido en el mundo mediático, por lo que Intrusos llamó en vivo a la empresaria y trató de poner fin a las especulaciones. Para sorpresa de los periodistas, fue Valenzuela quien atendió el teléfono y contó su versión de la historia: " Wanda se está bañando y atendí de puro atrevimiento ", comenzó.

Guido Zaffora preguntó sobre los motivos del viaje: "Me vino a acompañar a hacer unos trabajos musicales", respondió el entrevistado que fue rápidamente interrumpido por el comunicador que quiso saber si están reconciliados: "Sí, todo en orden", dijo sin dudar.

La mesa de Intrusos quiso saber si la separación fue verdad o se trató de un engaño para los medios y convencer a Mauro Icardi: "Sí, pero no fue una pelea, nos distanciamos un par de días. Hice un poquito la mía, pero estamos todo bien".

Rápidamente, Karina Iavícoli lanzó un bocado que puso nervioso a L-Gante: "Hice un poquito la mía con Dakota?, preguntó y obtuvo como respuesta una negativa: "Con Dakota no hice nada, creo que por eso habrá salido así enojada".

L-Gante confesó que ve a Wanda "completamente enamorada" de él

Según Elián, la influencer estaba con su grupo de amigos y los acompañó tanto a los shows como a los boliches pactando una buena relación. Sin embargo, una vez que no estuvo más con el grupo " salió a hablar cosas raras ", dijo el músico dando a entender que el testimonio de la mujer fue completamente inventado. "Es increíble que una persona con la que estuve dos días tenga tantas cosas para contar", desacreditó a Dakota.