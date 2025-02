La China Suárez y el insólito momento que vivió en la tribuna del Galatasaray: "Wanda, Wanda"

El fútbol turco vive sus clásicos con una intensidad digna de una novela, y el último partido del Galatasaray contra el Fenerbahce no fue la excepción. Sin embargo, la tensión no solo estuvo en la cancha, sino también en la tribuna, donde la China Suárez protagonizó un momento que no pasó desapercibido: un niño turco la confundió insistentemente con Wanda Nara. La actriz y cantante, quien acompañaba a su pareja Mauro Icardi en el estadio, fue testigo de una situación insólita. Mientras el delantero, en plena recuperación de una lesión, saludaba a algunos conocidos desde la tribuna, un joven hincha comenzó a gritarle "Wanda" en repetidas ocasiones.

Todo esto, claro está, mientras intentaba capturar su reacción con su teléfono. La incomodidad en el rostro de la China quedó registrada en un video que, por supuesto, no tardó en viralizarse en redes sociales. La influencer Juariu, conocida por seguir cada paso de los famosos, compartió el video con un tono irónico: "Mauro y la China viendo al Galatasaray... y a la China le gritan Wanda". La reacción en redes fue inmediata, con comentarios que iban desde la risa hasta el asombro por el inesperado episodio.

La China y Mauro Icardi viendo al Galatasaray

Pero la historia no terminó ahí. Además del niño, otros hinchas del Galatasaray también comenzaron a corear el nombre de Wanda Nara, dejando en claro que, para muchos, la exesposa de Icardi sigue siendo una figura omnipresente en la vida del delantero. Mientras la China Suárez vivía este inesperado momento en el estadio, Icardi sigue concentrado en su recuperación. A cuatro meses de sufrir la rotura de ligamentos cruzados, el jugador compartió en Instagram un video mostrando su rutina de entrenamiento, que incluye ejercicios de fuerza y rehabilitación. En la publicación, su novia no tardó en comentar con un emoji de corazón, dejando en claro su apoyo.

Sin embargo, fuera del fútbol, Icardi sigue envuelto en una batalla legal con Wanda Nara por la custodia de sus hijas. En las últimas horas, un fallo judicial ordenó que las niñas sean reintegradas a su padre en un plazo de tres días, con una multa millonaria en caso de incumplimiento. Así, la historia de amor y conflicto entre el delantero y su ex esposa sigue sumando páginas a una saga que parece no tener fin. Mientras tanto, la China Suárez sigue disfrutando de su vida en Turquía, aunque, al parecer, los fantasmas del pasado todavía la persiguen... incluso en las tribunas del Galatasaray.