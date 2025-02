Hollywood en shock: el legendario actor Gene Hackman y su esposa fueron hallados sin vida en su hogar

Hollywood está de luto: Gene Hackman y su esposa, Betsy Arakawa, fueron encontrados sin vida en su residencia de Santa Fe, Nuevo México. La noticia conmocionó al mundo del cine, ya que el legendario actor deja un legado imborrable que marcó generaciones y consolidó su nombre entre los más grandes de la historia del séptimo arte. Hackman tenía 95 años y su esposa 63. Aunque las causas del fallecimiento aún no fueron esclarecidas, la policía del condado de Santa Fe abrió una investigación. Si bien se descarta la hipótesis de un crimen, el misterio rodea la muerte de la pareja, y el hallazgo de su perro también sin vida solo añade incertidumbre a los hechos.

Hackman, de 95 años, fue una de las figuras más icónicas del cine

El sheriff del condado, Adán Mendoza, fue el encargado de confirmar la apertura de la investigación y adelantó que se aguarda la orden de registro para poder examinar en profundidad la escena. "En este momento no creemos que haya habido ningún delito, no hay indicios de un crimen", declaró. Sin embargo, la investigación continúa y la autopsia será determinante para conocer la verdad.

Eugene Allen Hackman nació el 30 de enero de 1930 en California. Su vida estuvo marcada por el abandono de su padre y su paso por la Infantería de Marina a los 16 años, donde sirvió en China, Japón y Hawái. Luego intentó estudiar periodismo en la Universidad de Illinois, pero su verdadera pasión era la actuación. Se formó en el Pasadena Playhouse en 1956, donde estableció una fuerte amistad con Dustin Hoffman.

El actor Gene Hackman fue ganador de dos premios Oscar

Su carrera despegó en los años 60 con filmes como "Lilith" (1964) y "Bonnie and Clyde" (1967), donde obtuvo su primera nominación al Oscar. Pero su consagración llegó en 1971 con "The French Connection", interpretando al detective Jimmy "Popeye" Doyle, papel que le valió su primer Premio de la Academia como Mejor Actor. Hackman brilló en películas emblemáticas como "The Poseidon Adventure" (1972), "The Conversation" (1974) de Francis Ford Coppola, "Superman" (1978) como Lex Luthor, "Mississippi Burning" (1988) y "Unforgiven" (1992), donde ganó su segundo Oscar bajo la dirección de Clint Eastwood.

Durante los años 90 se mantuvo en la cima con títulos como "The Firm" (1993), "Get Shorty" (1995), "Enemy of the State" (1998) y "The Royal Tenenbaums" (2001), donde ganó un Globo de Oro. Tras su última película, "Welcome to Mooseport" (2004), anunció su retiro definitivo y optó por una vida tranquila en Nuevo México, lejos de las cámaras. El hecho de que su perro también haya sido hallado sin vida genera inquietud y podría aportar pistas clave en la investigación. Hackman y Arakawa habían elegido Santa Fe como su refugio, lejos de los reflectores de Hollywood. Allí se instalaron en los años 90 en busca de tranquilidad tras los problemas cardíacos del actor.

Recordado por su papel en Contacto en Francia, que le valió un Oscar.

El mundo del cine despide a uno de los más grandes intérpretes de todos los tiempos. Su talento, su versatilidad y su inigualable presencia en pantalla lo han convertido en una leyenda. Las muestras de pesar no se han hecho esperar y Hollywood llora la pérdida de uno de sus gigantes.