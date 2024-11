La China Suárez jura venganza: acciones legales para destruir a un influencer que la trató de "put*"

Desde su separación con Benjamín Vicuña, la situación sentimental de la China Suárez se convirtió en interés público tanto en los medios como en las redes sociales; y es que los nombres con que fue vinculada generaron controversia por la diferencia de edad que había con cada uno de ellos. En las últimas horas, cansada de ser el centro de atención, la actriz tomó una drástica decisión contra un reconocido influencer.

Por un tiempo, la ex Casi Ángeles mantuvo un vínculo con Rusherking quien, a la semana de regalarle un auto, la dejó. Desde aquel entonces, la mediática no volvió a oficializar algún noviazgo pero se la vinculó con Lauty Gram, Marcos Ginocchio y recientemente con Franco Colapinto. Los mencionados comparten una característica en común: ninguno tiene más de 25 años.

Franco Colapinto y la China Suárez ¿juntos?

El fin de semana, la China y el argentino que debutó en la Fórmula 1 fueron vistos muy cómplices por las calles de España: durante la noche compartieron una exclusiva cena y de día se convirtieron en turistas de la ciudad. Eso sí, a la hora de enfrentar a la prensa, las sonrisas se borraron y ninguno contestó los detalles de su vínculo.

Ante el silencio de los protagonistas, múltiples figuras públicas salieron a hablar, entre ellos Martín Cirio: "¿ Es necesario ser tan put* ? ¿Cada macho que aparece tenés que ir a seguirlo?... La amo, igual. Me representa cuando tenía 20 años. Es como un gato, necesita marcar la zona, y decir 'todos los machos son míos'", comenzó en su último video de YouTube y agregó: " Le gustan los casados para demostrar que es mejor que la otra , pero que cuando se descubre se transforma en la primera feminista".

"Para mi la China es medio como Lizardo Ponce: ¿Cómo te das cuenta que la pegaste y sos medio famoso? porque aparece el mensajito de Lizardo... La China Suárez es igual, mientras Lizardo se te acerca por la fama ella se acerca para 'traca traca', a ofrecerse", fue la comparación que realizó el influencer, que mantenía buena relación con la modelo.

Los dichos de "La Faraona" molestaron a la China Suárez, quien tomó cartas legales en el asunto: "La China dispuso a sus abogados para que se pongan a trabajar, y en estos minutos le estaría llegando una intimación para que se rectifique de sus dichos al señor Martín Cirio", informó Paula Varela en el programa Socios del Espectáculo.

Según informó la panelista, mientras confirmaba la información con su celular en mano: "Se han dicho muchas cosas de ella en este último tiempo, y ella está muy atenta a todo. Lo de Martín Cirio ya no da para más, y avanzó con esta carta documento". Por otra parte, Adrián Pallares intervino para advertir: "Esto arranca con una rectificación, pero si no la hay, puede escalar a algo mayor ".

En este marco, el móvil de Intrusos fue a buscar la palabra de la China Suárez, que salía del gimnasio. "Me van a seguir hasta mi casa. No voy hablar, no tengo nada para decir así que no me graben más", expresó molesta mientras simulaba hablar por teléfono. Por último, pidió que no filmaran la llegada a su casa.