Yanina Latorre amenazó fuerte a Wanda Nara: "Tengo data de su contrato"

El matrimonio de Wanda Nara y Mauro Icardi llegó a su fin, sin embargo los protagonistas no lograron soltarse y comenzar una vida lejos del otro. Es así, que día tras día una nueva polémica los envuelve, y la tensión escala a un siguiente nivel: videos en Instagram, desmentidas y mensajes de abogados marcaron la jornada del pasado miércoles.

Cerca del mediodía, el futbolista movió la primera pieza mediática al compartir un video de la conductora, quien llegó a la casa en la que está parando él y se instaló por unas horas, cuando días atrás la joven lo denunció y llamó a la policía confesando que tenía terror de acercarse a quien era su marido. La Bad Bitch llegó a la propiedad, desayunó, tuvo una sesión de peluquería y maquillaje con su aliado, Kennys Palacios.

Icardi expuso a Wanda Nara con videos y mensajes

En este marco, Yanina Latorre expuso la verdad detrás de la empresaria y el futbolista: "Si tanto miedo le tiene, ¿por qué no fue Ana Rosenfeld hoy?", comenzó preguntando al aire de su programa radial "El Observador" y continuó con su opinión: "Para mí ella no lo quiere terminar de soltar "

Semanas atrás, la angelita había expuesto su juicio sobre el romance de Nara y L-Gante cuando confesó que bajaba el circo mediático que realizó con este vínculo le bajaba el precio en sus próximos proyectos laborales. Esa opinión no se aleja demasiado de la que tiene actualmente tras los videos compartidos por Icardi el pasado miércoles: "Quedaste como una pelo**** Wanda", remató la comunicadora.

Desde su punto de vista, Yanina dejó en claro que Wanda "tiene tantas ganas de mediatizar, se dejó grabar por él, se dejó subir la foto". Por otro lado, al ver la repercusión de dichas imágenes, el futbolista habría recibido ciertas amenazas por lo que terminó borrando todo el material compartido en redes sociales. Mientras días atrás, la influencer trató de exponer que era víctima de violencia de género y manipulaciones por parte del deportista; en las últimas horas quedó como la villana de una película: "Ella es tan viva que lo graba a Kenny para que L-Gante vea que estaba Kenny. Porque acá chicos piensen en mentalidades perversas, retorcidas, infantiles y tóxicas ", concluyó la panelista de LAM.

Latorre aniquiló a la empresaria y la acusó no sólo de armar un circo mediático, sino que además la trató de manipuladora a la hora de exponer que la visita a la casa fue para controlarlo, subestimando a Icardi. Sin embargo, Wanda se excusó con su llegada a la vivienda, al decir que debía buscar ropa para un viaje, el cual tiene fecha de partida el primero de diciembre, lo que llevó a la periodista a consultar: "¿No podías ir el 25 de noviembre a buscar la ropa? Qué él se va el 24 y tenés toda la casa para vos".

"Se lavó el pelo, se cambió, se sentó a tomar mate, tomó Coca-Cola, entró al cuarto con él, estaban juntos, si le tenés miedo, no hacés todas esas cosas con él", enumeró las actividades que hizo Nara en la propiedad que le otorgó a Mauro Icardi para su estadía en Argentina, debido a una lesión.

Los comentarios de Yanina Latorre, pusieron los pelos de punta de Wanda Nara: trató de mentirosa a la comunicadora y mostró mensajes que dejaban nuevamente mal parado a Icardi. Sin embargo, no supo que la angelita no tendría problemas de salir al cruce nuevamente: "Buen día, esto es un apostolado. Wanda dice que me operan, que miento. Me dijo de todo. Tengo más data de su contrato, negociaciones y como los plantó", comenzó escribiendo a través de historias en su cuenta de Instagram tras darse a conocer, por la propia protagonista que renunció al viaje de trabajo por el que había ido a buscar la ropa.

Yanina Latorre no tiene miedo a Wanda Nara y está dispuesta a contar todo lo que sabe