Enzo Fernández y Valentina Cervantes se reencuentran: evento familiar y una oferta rechazada

Hace pocas semanas, Valentina Cervantes confirmó su separación con Enzo Fernández, luego de rumores y especulaciones mediáticas alrededor de sus seis años de relación. En las últimas horas trascendieron los detalles de su reencuentro y una oferta que le hizo el jugador de la Selección Argentina.

El futbolista le planteó que quería estar soltero para recuperar el tiempo que pasó en familia, ya que a sus 22 años cuenta con dos hijos y estuvo enfocado en su carrera. La modelo lo entendió y de inmediato juntó sus cosas de Inglaterra y regresó a Argentina, donde ya firmó contrato con una reconocida agencia.

Enzo Fernández prefirió una vida de soltero, alejándose de su mujer e hijos

En un móvil con LAM, Valentina dejó en claro que todavía quedaban cosas pendientes por hablar con Enzo, y lo harian cuando él llegue al país junto a la selección.

Dicho y hecho, el centrocampista aterrizó en su tierra natal para vestir la albiceleste; y volvió a ver a su ex pareja junto a sus hijos, Olivia y Benjamín.

Enzo Fernández y su ex novia, Valentina, compartieron un evento familiar pese a estar separados

El reencuentro tuvo lugar en un evento familiar durante el fin de semana: se trató del casamiento de Maxi, el hermano del deportista. La influencer llegó a la boda junto a sus hijos, y testigos aseguraron que los saludó y charló con Enzo durante un tiempo. Luego, ella se retiró a otro evento que tenía comprometido con anterioridad.

Si bien la separación fue reciente, la confirmación al evento lleva un tiempo; y aunque muchos especularon con la inasistencia de la mediática, esta llegó y demostró que no guarda rencores contra su ex ni mucho menos contra la familia del joven, quien la ayuda en su reinstalación en Argentina.

Valentina Cervantes buscó a Enzo Fernández por el aeropuerto

La buena relación entre los ex quedó al descubierto en el momento en que Fernández llegó al país: "Ayer ella fue a esperarlo al aeropuerto. Chicos, no hay mujer en el mundo que sea así de copada y comprensiva con el ex marido que la dejó a ella y sus hijos para vivir su vida de soltero" escribió una usuaria en la plataforma X, junto a una imagen de Valentina esperando al futbolista.

La propuesta que rechazó

Al separarse, Enzo Fernández le propuso a Valentina Cervantes conseguir un lugar para vivir en Inglaterra, donde le ofrecía un hogar y ayudarla económicamente. Sin embargo, la modelo rechazó la oferta sin pensarlo.

Si bien la protagonista de esta ruptura, tiene extensiones de enfocarse en su carrera profesional, confesó que no tiene problema de viajar a Europa, las veces que sean necesarias para que sus hijos puedan ver a su papá.