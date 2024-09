La hija de Amalia Granata no perdona a su padre, el Ogro Fabbiani: "La gente no cambia"

A diario, Amalia Granata es noticia de múltiples políticas. Sin embargo, si de sus hijos se trata, ella se pone en segundo plano y hace hasta lo imposible por protegerlos. Como buena conocedora de la exposición, la mediática prefiere que su hija Uma Fabbiani, fruto de su ex relación con Christian "El Ogro" Fabbiani, se aleje del ojo público. Un consejo que la adolescente no puso en práctica en los últimos días, al declarar cómo es el vínculo con su padre.

La relación de la política conservadora con el ex futbolista es un tanto tediosa, marcada por diversos escándalos, que se vieron replicados en la adolescente. Sin miedo a las cámaras, la joven estuvo en Herederos (ciclo de Telefe) en el que habló largo y tendido sobre distintos aspectos de su vida: "No lo veo mucho, nos distanciamos así que no lo veo desde hace unos 4 años. Yo pienso que la gente no cambia ", comenzó aclarando sobre cómo se lleva con su papá.

Uma Fabbiani defenestró a su padre en Herederos

En defensa de su madre, Uma pronunció: "Mi mamá no me dice nada, ni me cuenta cosas del pasado, ni del presente, nada. Ya no soy la chiquita de 6 años que no entendía nada. Siento que ahora realmente soy yo la que sabe, la que entiende". De este modo, dejó en claro que no comparte los manejos del entrenador deportivo.

La muchacha no cierra la puesta a una futura relación con su progenitor: "Siento que es más demostrar que cambiaste o que, por lo menos, cambiaste en algunas cosas. Ha pasado mucho tiempo y yo siento que no cambió, entonces prefiero estar distanciada ", comenzó diciendo y luego continuó: "Me encantaría, obvio, pero ahora siento que sigue pasando siempre lo mismo, entonces prefiero dejarlo a un lado y ocuparme de mí misma, de mi bienestar".

El "Ogro" Fabbiani no ve a su hija hace cuatro años

la adolescente reconoció que la relación con el "Ogro" Fabbiani es nula, pero no así con la familia del deportista: "Me comunico, hablamos. Hablo con mis dos tías y con mi abuela, para decirnos feliz cumpleaños, y con mis primos, a quienes también quiero".

Aunque Uma Fabbiani dejó en claro que su madre no le habla "ni bien ni mal" de su padre, Amalia Granata si se pronunció públicamente sobre los malos manejos económicos de su ex pareja. Durante varias entrevistas dejó en claro que el ex delantero le pasa mensualmente 60 mil pesos, un mínimo que queda registrado ante la Justicia, pero que no cubren los reales gastos de su hija.