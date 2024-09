Pampita mostró fotos pero nadie le cree: Roberto García Moritán durmió cuatro noches fuera de su casa

Aunque en los Martín Fierro, Pampita Ardohain y Roberto García Moritán enternecieron la alfombra azul con su relación, todo indicaría que la pareja atraviesa una fuerte crisis matrimonial. Sin embargo, este fin de semana la modelo se dedicó a enterrar aquellos rumores y demostrar que todo en su relación esta de maravilla.

Todo comenzó cuando Daniel Gómez Rinaldi contó en Implacables que el Ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires estuvo durmiendo cuatro noches fuera de la casa que comparte con la influencer: "Desde hace uno días estoy trabajando en una información", comenzó generando misterio para luego revelar: " Roberto estuvo parando un par de noches en un hotel de Recoleta ".

Roberto García Moritán acompañó a Pampita en los Martín Fierro

Fue Lucas Bertero quien sumó información ante la posible crisis de la pareja: "No se olviden que él tiene como un horizonte una carrera política. Eso a Pampita al principio le entusiasmaba, pero parece que también le quita mucho tiempo para la familia ", informó el periodista, quien además advirtió que el flequillo que la mediática lució en los Martín Fierro no fue un simple cambio de look, sino que se trata de un duelo personal que atraviesa manifestando a través de su físico.

Según se reveló, la nacida en La Pampa no soportaría el tiempo que su marido pasa fuera de su casa debido al trabajo, así como también el dinero invertido en la carrera política. En la mesa de Mañanisima debatieron acerca de la molestia de la modelo, ya que es quien mayores ingreso aporta al hogar.

Marcia Frisciotti sale en defensa de Pampita y desmiente los rumores de crisis matrimonial

Lejos de todos estos rumores, Pampita contó con una aliada. Se trata de Marcia Frisciotti, quien en su cuenta de Instagram @gossipeame compartió un video de la pareja donde se los vio derrochar complicidad y felicidad: "Me preguntan si Pampita y Robert están en crisis.... NOOO! Mírenlos a full en un cumpleaños", escribió junto a una imagen de la empresaria y el político divirtiéndose en una fiesta, de fondo se ve que también estuvo presente el abogado Fernando Burlando.

Luego, la comunicadora compartió un video donde la pareja bailó toda la noche, como di los demás invitados no estaban en la pista: "Para los que me preguntan por la crisis, en este video se los ve bailando juntos a pleno a Pampita y Roberto me contaron que estuvieron chapando toda la noche". Aunque la periodista trata de negar la crisis matrimonial, una seguidora contestó las historias: "No nos olvidemos que festejó el aniversario de 10 años con Vicuña y a los 3 Doritos separados", recordó el MotorGate. ¿Se repite la misma historia?