Incomodísima, La China Suárez , huyó elegantemente de una pregunta escabrosa sobre Franco Colapinto

Tras sus fracasos amorosos, la China Suárez se enfocó de lleno a su trabajo, y en su tiempo libre disfruta de viajes con sus hijos o de fiestas con sus amigos. El fin de semana, la joven presentó la película Linda, dirigida por Mariana Wainstein, y anunció que el film se estrena el próximo 19 de septiembre. Sin embargo, aquello quedó en segundo plano cuando una periodista consultó sobre Franco Colapinto.

En un ida y vuelta de preguntas, una comunicadora pidió permiso para desviar el tema: "Quería hacerte una pregunta fuera de la película, si me lo permitís", consultó. Con el aval de la modelo, la periodista continuó: "¿Cuál es tu vinculo o si conocés a Franco Colapinto?" La interrogación tomó por sorpresa a la actriz, quien no pudo ocultar el asombro en su rostro.

China Suárez protagoniza Linda, nueva película que se estrena el día 19 de septiembre

Semanas atrás, el piloto argentino debutó en la Fórmula 1, y no sólo atrapó a los fanáticos del deporte por su destreza ante el volante, sino que además conquistó los corazones de muchísimas personas en redes sociales, por su histriónica personalidad. En las entrevistas, el joven coqueteó con algunas chicas así como sorprendió con sus chistes a quienes se dedican a grabarlo. En este contexto, la China Suárez se unió al fanatismo por el deportista y lo comenzó a seguir en Instagram, de allí la duda de la comunicadora.

La artista no acostumbra a dar detalles de su vida privada; es por eso que en aquel momento en que fue consultada por el corredor, buscó el apoyo de sus compañeros. Una mirada desesperada, con cara de asombro y con el celular en la mano: " Perdóname pero estamos por Linda ", contestó un hombre del equipo de producción.

China Suárez siguió a Franco Colapinto en Instagram

Quienes vieron la reacción de la China, pensaron que cuando tomó su teléfono estaba buscando a Colapinto en Google, sin embargo el uso del aparato fue la excusa para retirarse de la sala: " ¿Puedo un segundo autorizar una cosita para los nenes? ", consultó y se fue de su lugar mientras la conferencia de prensa continúo su rumbo.

Las críticas en redes no tardaron en llegar, y fue uno de los periodistas presentes salió a aclarar por medio de un TikTok, que la ex Casi Ángeles no estuvo con el celular durante todo el evento, sino que fue solo en aquel instante, en el que además pidió disculpas por que necesitaba "solucionar el tema" de que sus hijas estaban en el colegio y tenía que autorizar a un tercero para que las retiren.

Desde la X de LAM compartieron el video de aquel incómodo momento de la China Suárez, y los usuarios opinaron al respecto. Por un lado, hay quienes empatizaron con la joven: "Re desubicada la periodista. No era el lugar, estaban para otra cosa. Incomodo a todos los compañeros". Por otro lado, hay quienes sentenciaron su accionar: "Qué le constaba decir que no lo conocía" o "Raro que con la experiencia que tiene lo haya manejado tan mal", fueron algunos comentarios.