La otra ex pareja de Lanata denunció que le prohibieron visitarlo en el hospital: "Intervino el sector de legales"

La guerra entre Elba Marcovecchio, actual esposa de Jorge Lanata, y el entorno más cercano del periodista -como lo son sus hijas, Bárbara y Lola, y su ex pareja, Sara Stewart Brown- sumó a una nueva protagonista. Resulta que Andrea Rodríguez, ex mujer del conductor y madre de Bárbara, denunció que tenía prohibido el ingreso al Hospital Italiano, lugar donde el mediático fue sometido a cuatro cirugías en pocos días, hasta que la Justicia le dio la derecha a su hija. "Estoy bien. Yo tenía prohibido entrar al hospital, eso es verdad, por supuesto. Ahora puedo porque me autorizó Bárbara", reveló a un móvil de Socios del espectáculo.

Le prohibieron a Andrea Rodríguez visitar a Jorge Lanata

Según Daniel Ambrosino,"tuvo que intervenir el sector de legales del Hospital Italiano" para autorizar la entrada de Rodríguez, y agregó: "Por autorización de su hija Bárbara, a partir del día jueves, Andrea puede ingresar a ver a Jorge Lanata". Mientras esto ocurre, el periodista continúa internado en el Hospital Italiano luego de ser sometido a múltiples intervenciones quirúrgicas por su isquemia intestinal. El conductor sigue bajo revisión estricta del equipo médico y presentaría leves mejorías. Según informaron en A La Tarde, el programa conducido por Karina Mazzocco, Lanata "pasó muy bien el fin de semana", "está estable y su intestino está funcionando".

Incluso, adelantaron que el personal médico decidió "bajarle la sedación" debido a la notable mejoría. "Además de la sedación, respira por sus propios medios, por momentos sigue siendo asistido. Está despierto, pero todavía no focaliza ni puede hablar porque no le ponen la válvula fonatoria", agregó Luis Bremer. De todas formas, Jorge Lanata atraviesa un delicado estado de salud y permanece sedado en terapia intensiva luego de que le extirparan 70 centímetros de su intestino y le colocaran una ostomía. A la par, su entorno cercano atraviesa una fuerte disputa por el control de las decisiones médicas que afectan al periodista.

Elba Marcovecchio rompe el silencio en la puerta del Hospital Italiano

El conflicto comenzó a escalar cuando Bárbara y Lola Lanata cuestionaron la conducta de Marcovecchio, acusándola de tomar decisiones que perjudicaban la salud de su padre y de apropiarse de objetos valiosos de la casa. Casi al mismo tiempo, Stewart Brown intervino y dio a conocer que cuenta con un poder legal recíproco otorgado por el propio Lanata, el cual le permitiría revocar la autoridad de Elba para asumir el control de las decisiones médicas. De hecho, a través de un contundente comunicado, "Kiwita" dijo que decidió revocar el poder de la letrada porque, según ella, se estaba utilizando para realizar acciones contrarias a los deseos de Lanata, como perjudicar a personas cercanas al periodista. A su vez, señaló que Lanata no estaría de acuerdo en suspender a sus empleados de confianza, incluso si la ley lo permitiera.

Sara Stewart Brown usó un poder "recíproco e irrevocable"

Marcovecchio respondió públicamente en sus redes sociales a estas acusaciones y señaló que ella no inició el conflicto. También acusó al entorno de Lanata de motivar la disputa "por la plata". Afirmó que está cumpliendo con lo que el periodista le encomendó y lamentó que se llegara a cuestionar la capacidad de Jorge para tomar sus propias decisiones. Además, la abogada tomó la medida de cerrar el departamento del periodista, según dijo, para proteger la integridad del inmueble y disipar cualquier duda sobre posibles faltantes. También solicitó que una persona ingrese los fines de semana para realizar tareas de limpieza en el lugar.

jorge Lanata

El conflicto legal está ahora en manos de la jueza Lucila Inés Córdoba, quien evalúa la posibilidad de revocar el poder otorgado a Marcovecchio. La disputa pone de manifiesto las tensiones familiares mientras Lanata sigue internado en el Hospital Italiano en un estado crítico, enfrentando complicaciones tras sus intervenciones quirúrgicas. La situación sigue siendo incierta tanto para la salud del periodista como para la resolución de la disputa entre sus familiares.