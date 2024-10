Tini Stoessel apostaría al amor lésbico contra viento y marea: "No le da importancia"

El rumor de noviazgo entre Tini Stoessel y Young Miko permanece vigente desde hace algunos meses. Es así, que sus seguidores están pendiente de cada nuevo posteo en redes sociales, donde buscan pruebas para confirmar la relación entre las cantantes: collares, bikinis y algunas prendas de ropa compartidas despertaron los rumores amorosos.

En las últimas horas, Juan Etchegoyen reveló detalles contundentes sobre la relación de las artistas: "Muchos hablan de amistad pero yo puedo decirte hoy que el romance existe , data de hace varios meses y vienen saliendo hace mucho tiempo", comenzó su relato a través de un vivo en Instagram, para luego debatir al respecto en su programa radial Mitre Live.

Tini Stoessel

Según el periodista, el noviazgo comenzó a escondidas, y luego se compartió con familiares y amigos de las jóvenes. Esto se debió a que Stoessel prefirió preservar su salud mental, algo imposible con las opiniones ajenas al ser una persona expuesta: "Es más, después de la relación de Tini con Rodrigo, ella se metió en una nueva relación formal con su colega", continuó ultimando detalles el cronista.

Etchegoyen anunció que la relación de "La Triple T" y Young Miko lleva meses: en el cumpleaños de la argentina habrían estado a los besos y abrazos, sin importar las miradas de los presentes.

La historia de Tini Stoessel con la que habría expuesto su relación con Young Miko

Sin embargo, esta relación no fue aprobada por la familia de la intérprete de Violetta, por lo que mantuvieron un romance alejado de los medios y las redes sociales: "De su entorno me dijo 'nunca amó como está amando ahora'. Así que, si esto es cierto, me alegro mucho. Celebro que Tini haga su vida y no le de importancia a lo que pueda decir la gente de su entorno", opinó el comunicador que expuso los nuevos detalles alrededor de la que sería la pareja del año.

A un paso de la confirmación oficial

Por el momento, Tini prefirió mantener su situación sentimental lejos de las cámaras de la prensa, así como no se mostró en sus cuentas digitales: todo indicaría que su familia fue el principal motivo.

No obstante, la confirmación no se haría esperar demasiado.

El intercambio de mensajes que despertó rumores de noviazgo entre Tini Stoessel y Young Miko

Semanas atrás, Stoessel mostró, en su cuenta personal de Instagram, los looks que usó para cantar "We Pray" junto a Coldplay, fue en aquel momento que Miko dejó un tierno mensaje y enloqueció a las fanáticas: "Princesa", escribió la trapera junto a un emoji de corazón con la flecha de cupido.

Tini Stoessel, protagonista del posteo no dudo en responder a este comentario de Young Miko: "Tuya". Un ida y vuelta que incendió la plataforma con millones de reacciones, entre los que festejan el posible noviazgo entre las cantantes.