La verdad detrás del beso de Wanda Nara y L-Gante: traición, celos y un videoclip que no fue

Del odio al amor en cuestión de segundos. La noche del lunes, la cuenta de X de LAM filtró las imágenes de Wanda Nara y Elián Valenzuela, más conocido como L-Gante, a los besos. Sin embargo, no todo es lo que parece, y lejos de ser una confirmación se trató de un movimiento de venganza.

El pasado domingo, la Bad Bitch se sentó en el living de Susana Giménez y sentenció cada uno de los comportamientos del cantante: con respecto a la China Suárez, su enemiga pública desde que se metió en su relación con Mauro Icardi: "Después al tiempo ella lo invitó a una Avant Premiere y él fue. Yo sentí que fue a propósito", comentó.

L-Gante y Wanda Nara a los besos frente a la Basílica de Lujan

Además dejó en claro que no está soltera y abrió un amplio espectro de especulaciones al no revelar quién es su acompañante. Días antes, el músico también se presentó en Bake Off Famosos, donde su "amiga" se encarga de la conducción; aquel día habría sido el quiebre de la relación, ya que al terminar de grabar se bloquearon de WhatsApp.

En el reality de pasteleros, Wanda contó que no había más que una amistad con el referente de cumbia RKT; además sacó los trapitos al sol y lo catalogó como "traicionero" por la foto que el joven se había sacado con la China, además de haber asistido al evento mencionado.

La foto de L-Gante y la China Suárez que Wanda no perdona

La imagen difundida, en la que Nara y L-Gante se encuentran abrazados y unidos en un apasionado beso, con la Basílica de Lujan de fondo, generó grandes especulaciones en torno a la fecha de dicha fotografía.

El pasado sábado, se llevó adelante la peregrinación anual de dicha virgen, lo que puso el foco en que había sido reciente. Sin embargo, el cantautor se encargó de aclarar: " Gente esta foto es vieja, yo ayer no fui a la peregrinación ", escribió en sus historias de Instagram.

Wanda Nara subió una indirecta a historias de Instagram, pero luego se arrepintió y la borró.

Acto seguido, Valenzuela compartió una imagen de él reflejado en un espejo y llamó la atención la letra de la canción que escogió: "Yo no le temo a la maldad porque soy de verdad. Y ando con lo mío sin andar con na'". Wanda no se quedó atrás en este ida y vuelta y posteó en su cuenta de Instagram una letal frase con letras blancas sobre un fondo negro: " La lealtad se paga con lealtad, la traición con distancia ", remarcó. Un acto del cual se arrepintió a los pocos segundos, por lo cual borro la historia.

La verdad detrás de todo

En su cuenta @gossipeame, Marcia Frisciotti reveló detalles contundentes sobre las últimas fotografías filtradas de los que juraron ser sólo amigos: "Justo que mañana arranca el juicio de Elián y Mauro sube fotos con la nueva perra de la familia se filtran estas fotos que datan de un tiempo atrás? ¿Hay alguien herido?", escribió al periodista, que hizo referencia a la llegada del futbolista a Argentina.

Por otro lado, la influencer agregó que las imágenes se trataron de un videoclip grabado antes del que se grabó con la China Suarez, en ambos videos usó la misma bufanda y esto habría enfurecido a Nara.

El detrás de la imagen difundida en la que Wanda y L-Gante están apasionadamente a los besos

Además, Ángel De Brito salió a contestar al cantante de cumbia, quien se quejó las imágenes difundidas por LAM: " La mando tu entorno ", fue la contundente respuesta del conductor del ciclo.

Mientras L-Gante se encuentra en la polémica de su beso con Wanda Nara, este martes comenzó el juicio oral por las imputaciones por privación ilegal de la libertad, amenazas calificadas y encubrimiento calificado. El músico llegó al Tribunal en lo Criminal N°3 de Mercedes con traje sastrero negro, aunque su situación es complicada por los posibles 12 años de prisión, llegó sonriente.