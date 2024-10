Yuyito González se arrepintió de ventilar la intimidad de Javier Milei: "No lo tendría que haber dicho"

"Ayer empecé el gimnasio otra vez", dijo Yuyito González en su programa de televisión matutino y siguió: "Hice un poco de todo. Caminata para entrar en calor, bici, hice pesas, pesas de las piernas, escaladora"; hasta ese momento iba bien pero terminó por meter la pata hasta el fondo cuando le preguntaron si había ido "sola o con amigas". Ni lo pensó y disparó orgullosa: "Fui con mi novio", refirió a Javier Milei.

Las palabras pronunciadas por la vedette de los '90, le valieron varios cuestionamientos en torno a si había o no un gimnasio en Quinta de Olivos y si no lo había, muchos pidieron explicaciones al respecto de si se había construido uno exclusivamente para la rubia novia del libertario.

Yuyito González y Javier Milei

Tanto así que hasta se ganó un informe en el programa Bendita TV donde bromearon hasta el cansancio con la figura del presidente y su beneplácito primera dama. Claro que Yuyito tuvo que salir a dar explicaciones tras el fin de semana en donde tal vez le dieron un tirón de oreja tras haber soltado la lengua.

Yuyito empezó su defensa: "La semana pasada yo conté (...) que comencé a hacer ejercicio. Por su parte, Facundo Ventura me consultó dónde y yo le dije en Olivos, a lo que quiso saber si había un gimnasio allá", dijo y continuó: "Me frené y dije: 'No lo tengo que decir'. Me salió espontáneamente y aparecieron los detractores de siempre a comentar: 'Se lo armaron a Yuyito en la Quinta...' ".

Tras el preámbulo dijo sin tapujos y bastante enojada: " Señores, no me construyeron nada . Yo solo abrí la puerta de un recinto que tenía aparatos para realizar ejercicio y me puse a usarlos", confesó.

Fiel al estilo libertario, Yuyito contestó irónica a sus detractores: "¿Alguien vio que entraran camiones con cemento y ladrillos, o grúas con máquinas, aparatos y mancuernas? No, nadie lo vio porque eso no existió", expresó.

Yuyito González y Javier Milei

Como si no hubiera quedado claro, la rubia también tiró un palito a las gestiones anteriores, como si durante el fin de semana le hubieran escrito un guion para repetir en su programa: "Estoy usando esa habitación que estaba de gestiones previas , ¿se entiende? ¿Tiene algo de malo hacer ejercicio? Para nada", dijo contundente.

Yuyito no deja de sorprender: "¿Cuál puede haber sido la confusión? El otro día les comenté al respecto y yo estaba contando que había empezado a realizar gimnasia con mi novio", dijo y explicitó: " Luego me di cuenta de que también es el presidente de la Nación . Es que hay una línea fina entre hablar de mi pareja o de él en su cargo. Tal vez no lo tendría que haber dicho", analizó Yuyito tras una leve reflexión de su parte.

Yuyito visiblemente emocionada en el Luna Park

Visiblemente enojada por la situación, la vedette terminó ofuscadísima: "La verdad no sé si lo tenía que decir, ya que generó confusión. ¿Quedó todo claro? ¿Con esto se aclaró?", dijo para saldar la metida de pata que dio durante la semana pasada.

Es que el gobierno Javier Milei, el flamante novio de Yuyito González basó la campaña política en la idea de "terminar con la casta", algo que intentan cumplir a rajatabla y que varias veces fue cuestionado por todo lo contrario. ¿Será que "El Jefe", Karina Milei le dio un tirón de orejas?