Wanda Nara destrozó a L-Gante: lo tildó de "traidor" y no le dejó pasar lo que hizo con la China Suárez

Entre las grabaciones de Bake Off Famosos y sus obligaciones de madre, Wanda Nara llegó al living de Susana Giménez, donde habló de absolutamente todas las polémicas que la rodean en este último tiempo. Desde su separación con Mauro Icardi hasta spoilear el próximo eliminado del reality show de pasteleros, el pasado domingo, la modelo dejó algunas joyitas.

Con un look casual, la mediática se sintió cómoda para revelar detalles de su privacidad. Mientras la conductora lucía un vestido color verde, su invitada llegó con jeans y un blazer oversize. Su salud fue uno de los primeros temas de conversación: "Estoy bien... El tratamiento es de pastillas. Nadie se animaba a decirme qué tenía y por teléfono me dijeron 'tenes, esto y esto'. Yo me quedé en shock", confesó sobre su diagnóstico de leucemia mieloide crónica.

Desde su separación con Icardi hasta su tratamiento de salud, Wanda Nara habló de absolutamente todo con Susana Giménez

"Son varias pastillas. A veces me angustia cuando viene Isi con el vaso de agua y las pastillas. Ellos escucharon eso y saben que la pastilla es importante", contó sobre cómo sus hijos conviven con la enfermedad de la empresaria. Además, destacó la ayuda de Susana, que fue quien la contactó con Fundaleu, fundación sin fines de lucro, encargada de servir a la comunidad en la investigación, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades oncológicas de la sangre.

Separación definitiva

En medio de su diagnóstico, Wanda decidió poner punto final a su matrimonio con Mauro Icardi. La noticia llegó a los medios de comunicación con gran rapidez, aunque los protagonistas decidieron guardar silencio y fue allí que se crearon grandes especulaciones: extorsiones, cortes de tarjeta, indirectas por redes sociales y viajes marcaron el distanciamiento de los tortolitos. El domingo, las dudas terminaron, y fue la influencer quien confesó detalles de su vida amorosa.

Wanda Nara reveló que está separada pero no soltera

Susana quiso saber porque su invitada decidió no vivir en Turquía, país donde reside actualmente el deportista. Firme en su decisión, Nara confesó que con su tratamiento y sus hijos siendo grande, le fue difícil la vida lejos de sus seres queridos: " Yo supongo que él me ama y pienso que vamos a ser siempre familia ", dijo por Icardi. Sin embargo, su prioridad está en su heredero más grande: "Valentino también tiene 16 años y quería darle estabilidad emocional. Mi lugar en el mundo siempre fue Argentina, pero también entiendo que la carrera de un jugador de fútbol dura poco. Pero yo también dejé muchas cosas, no me arrepiento. Y por la enfermedad o un montón de cosas ya no me sentía con fuerzas. Fueron muchos cumpleaños solos. Y esas cosas, sumado a que tenía ganas de hacer lo que a mi me gusta... A mí me encanta trabajar en la tele y hacer cosas en la música, que es algo nuevo. También tengo mis maquillajes, pasar tiempo con mi hermana...", continuó el relato.

Separada pero nunca sola

La diva de los teléfonos quiso saber cómo se encuentra el corazón de la "Bad Bitch" tras separarse del jugador. Fue allí cuando se sorprendió al escuchar que su invitada no está sola: " Es muy difícil estar soltera " porque eso "no existe". Ante la declaración, la conductora redobló la apuesta y le preguntó si estaba soltera. "No... pero me cuesta conocer a alguien", contestó.

Bake Off llegó al estudio de Susana Giménez

Rápidamente, las miradas se posaron sobre Elian Valenzuela, más conocido como L-Gante, con quien se la vinculó meses atrás: "¿ Por qué todo el mundo insiste con L-Gante? ", consultó la Su. Lavado de manos y a seguir, Wanda contestó con otra pregunta: "¿A vos no te pasó hacer algo con algún famoso y que te involucren?". Todo comenzó cuando grabaron un videoclip, el cual tuvo buena repercusión y allí se forjó una amistad.

La colaboración que indignó a Wanda

Sobre la participación del cantante en Bake Off Famosos, la mayor de las hermanas Nara reveló que no todo terminó bien: "Se enojó conmigo y me bloqueó, pero no fue culpa mía. Lo editaron mucho y me dijo de todo", sentenció sin mencionar que fue ella quien se peleó primero del cantante de RKT luego de que posteara una foto con su ultra-archi-enemiga China Suárez tras la infidelidad entre la modelo y su ex marido. En ese sentido, Wanda tildó de "traidor" a L-Gante por su acercamiento a quien la hizo sufrir: la guerra recién comienza.

Spoiler

Bake Off es todo un éxito en la pantalla argentina, es por esta razón que los fanáticos permanecen atentos a cada detalle y no dejaron parar el spoiler de Wanda Nara. Al salir del estudio de Telefe, la modelo se encontró con Nacho Elizalde, quien además de participar en la competencia pastelera, forma parte del stream de Susana Giménez: "Pero igual, él zafa diciendo que tu eliminación fue cuando él no estaba", reveló al hablar de la mala relación del participante con Betular.

Rápidamente, el streamer se dio cuenta y frenó a su colega: "¿Estamos spoileando?", para que ella le respondiera: "No sé chicos. No chicos, no pasó. Esto es una mentira. Si hubiese pasado, la situación era diferente", luego de pedir que corten en esa parte, aunque sería imposible ya que se transmite en vivo por Youtube.

Tras su paso por el living de la diva, Nara se volvió tendencia en la red social X, donde no sólo comentaron el adelanto del próximo eliminado, sino que además se destacó su histriónica personalidad y su manera de contestar cada una de las preguntas.