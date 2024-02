"Las cuentas no me dan": Agustín Franzoni confirmó que Flor Jazmín le fue infiel con Occhiato y que hasta iban a tener un hijo

El 2024 empezó con el blanqueamiento del tantas veces mencionado "Occhiamin", la relación entre el líder de Luzu TV, Nico Occhiato, y su compañera, Flor Jazmín Peña. "Me enamoré como no pensé que me iba a pasar en la vida", aseguró él frente a las lágrimas de emoción ella. "Son esas cosas que uno no elige, y te pasa, y te haces cargo. Así que sí, eso: estamos juntos", agregó la bailarina mientras se secaba las mejillas. Pero todo lo que parecía amor y romanticismo, resultó ser una historia con una negativa muy pesada por detrás.

Flor Jazmín Peña y Nicolás Occhiato en viaje de trabajo por Miami.

Es que mientras todo eso ocurría, muchos usuarios no dudaron en convertir en tendencia el nombre de Agustín Franzoni, quien a pesar de que nunca lo confirmó, mantuvo en el anonimato el intenso romance que tuvo con la ex Bailando por un sueño. De hecho, el influencer también mantenía un vínculo de amistad con Occhiato, por lo que para muchos se trató de una "traición" de ambos para con él. Vale aclarar que con el romance confirmado, Franzoni dejó de seguir a Jazmín Peña.

Una vez que "Occhiamín" salió a la luz y no quedaba mucho por explicar por parte de los protagonistas, los medios de comunicación buscaron a Franzoni para conocer su palabra. El mismo, aseguró que no hablaría de eso porque es un tema que no le pertenece, aunque sí demostró que estaba atravesando un "duelo" por lo sucedido.

Es que claro, la historia que parece tan amorosa, tiene un desenlace bastante turbio y particular por atrás. Es así: Franzoni y Jazmín Peña tuvieron un vínculo de amistad durante más de 13 años y a lo último, ambos se enamoraron y apostaron al amor y al título de noviazgo que perduró durante un poco más de dos años. No obstante, la bailarina prefería mantenerlo en silencio sin blanquear la relación pero, mostrándose juntos a la par.

Así como transitaron su relación amorosa, de un momento para el otro comenzaron a mostrarse distantes y la realidad salió a la luz poco tiempo después: cuando los integrantes del programa "Nadie Dice Nada", conducido por Occhiato y con Jazmín Peña, Momi Giardina y Nacho Elizalde en el equipo viajaron a España, se dio el amor entre el conductor y la bailarina, por lo que se produjo la infidelidad a Franzoni.

Flor Jazmín junto a Nicolás Occhiato tras blanquear su romance.

Al arribar al país, Franzoni y Flor dejaron de mostrarse juntos y poco tiempo después se confirmó su separación. Como si todo aquello fuese poco, pasados los meses, en los pasillos de LUZU se empezó a jugar con el amorío entre Occhiato y la bailarina, lo que le ponía más condimentos picantes tanto al programa como también al trío amoroso que los vinculaba.

Finalmente Occhiamín se confirmó y después de la tibia respuesta que dio Franzoni y de la confirmación de su desvinculación en Luzu TV, el bailarín volvió a romper el silencio en diálogo con Socios del Espectáculo y habló no sólo de la relación que tuvo con Jazmín Peña, sino también de que las "cuentas no le dan" por lo que asegura y afirma que la ex participante del Bailando le fue infiel con Occhiato.

Franzoni y Jazmín Peña

"Yo hablaba mucho con Flor y confiaba en lo que ella me decía. Flor fue la mujer más importante de mi vida, fue una amistad de 15 años, fue más que una pareja. Obviamente fuimos novios, teníamos exclusividad y fue una pareja monogámica. Estuvimos de novios casi dos años, yo estuve enamorado de ella desde que la conozco hace más o menos 13 o 14 años y hace casi dos años se dio la oportunidad que ella se enamoró de mí", comenzó diciendo.

En cuanto al dolor y la decepción que se llevó de Flor Jazmín, detalló: "Lo que me molesta es que mucha gente no entiende y recibo mucho hate porque está muy de moda decir 'solta'. Y cómo no me va a doler que mi mejor amiga, el amor de mi vida, de repente de pasar a decir que nos vamos a casar y tener hijos, pase a blanquear con alguien . Obvio que me duele".

Pero más allá de nombrarla específicamente, le lanzó una indirecta con respecto a que aseguró que a esta altura, para no quedar más expuesta, Flor Jazmín utiliza un "chip de la televisión" en el cual decide fingir y hablar sobre que todo "está bien" cuando no lo es. "Sería ilógico y a eso voy con el 'chip de la televisión', que sería ahora decir que está todo bien, que está todo intacto y no".

Así como la bailarina aseguró que entre ambos quedó "todo bien", él no dejó dudas de que sucede todo lo contrario y que no le interesa tener un nuevo acercamiento. "El amor se va transformando. Yo siento que por lo menos no estoy listo para tener ningún tipo de vínculo con ella. Está todo bien pero no me interesa porque obviamente hay un montón de cosas que con todo esto y despegándose va viendo y actitudes que por ahí hoy en día no me gustan y no elijo para vincularme".

En cuanto a la exposición sufrida porque su novia lo engañó con el jefe de ambos, determinó: "Creo que fue todo muy sucio, muy confuso en el cual yo estaba en una posición muy incómoda, dado que era mi pareja, mi amiga, mi jefe, mi lugar de trabajo , era mucha data. Muchas cosas que se decían en los pasillos, que no se decían..."

Nico Occhiato, Agustín Franzoni y Flor Jazmín Peña

Y agregó: "Siento que fue todo muy confuso y muy raro. La verdad que el desenlace siento que es raro, por ahí ella hoy no lo puede ver o ninguno de los dos lo pueden ver por toda esta etapa de enamoramiento. Yo me sentí raro, no me sentí cuidado ni por la empresa (LUZU), pero bueno, él también tiene un montón de responsabilidades, siento que debe ser muy difícil manejar un lugar con tanta gente, me sentí un poco descuidado".

A pesar de que desde el lado "Occhiamín" jamás quisieron revelar en qué momento empezó el amor, Franzoni dejó en claro que fue todo producto de una infidelidad, por lo que al día de hoy, no le dan las cuentas sobre ambas relaciones. "¿Querés que hagamos las cuentas?", le preguntó al periodista para hablar sobre cuánto tiempo pasó entre su relación y la de Occhiato.

"Me llevé matemáticas todos los años. Puede ser que no me den las cuentas porque estoy contando mal. Creo que no, que ya pasaban cosas entre ellos, en viajes se habían visto cosas y esto no es para demonizar ni nada, las cosas están muy claras ", subrayó.

Por último, sobre la incógnita del saber por qué Flor Jazmín no quería blanquear la relación entre ellos dos, expresó: "Yo no tenía ningún problema con el asunto y de hecho era bastante obvio pero a Flor no le gustaba la palabra 'novio' u oficializar para el afuera, no se sentía cómoda y yo respetaba eso. No me cambiaba pero sí me hubiera encantado. Fue una relación súper amorosa, vivimos momentos muy lindos y muy amorosos que los tengo en mi celular y que no se mostraron o lo que fuera. Ella quería eso y yo respeté eso. Si ello era feliz con eso, a mí no me cambiaba".