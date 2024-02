"Él es un divino": Nati Jota habló sobre el mimoso encuentro con Nacho y del surgimiento de "Nachota"

Las noches porteñas para quienes viven en el ambiente de la farándula y el mundo del espectáculo son un espacio de encuentro entre distintos rubros. En los VIP de los boliches, por ejemplo, esta fauna se conoce y hasta muchas veces, va un paso más adelante y concreta una relación de intimidad y amor. Así nacen los rumores que luego se desmienten, pero también los que no se pueden esconder.

El último sábado, la conductora Nati Jota estuvo de fiesta con algunos ex Gran Hermano de distintas ediciones. Esto quedó viralizado a partir de un video que subió la recién eliminada Denisse González, en donde se mostró junto a ella, Nacho Castañares y Alexis "El Conejo" Quiroga. Los detalles del fragmento lograron que este se viralice, ya que se hacen evidentes algunas situaciones fuera de lo "normal".

Por un lado, se vio al también ex Bailando por un Sueño con lo que parece, la mirada fija sobre la cola de la joven que estaba filmando, algo que fue desmentido en relación a que supuestamente este estaba mirando su celular.

Pero por el otro, se ve a una mimosa Nati Jota besándola a ella primero, y después girando hacia Nacho para hablarle muy cerca del cuello, y haciendo que él gire para que queden -casi- boca a boca. La velocidad con la que Denisse giró la cámara para evitar que el picante momento quede registrado, también generó sospechas entre quienes vieron el viral.

La situación no pasó desapercibida a tal punto de que, cuando sus compañeros Homero Pettinato, Eial Moldavsky y Damián Betular, la recibieron en la mañana de este lunes en Sería increíble, el programa que conduce en el streaming Olga, fue el primer tema que tocaron. "¿Cómo estás vos? ¿Hubo gol?", preguntó el hijo del ex saxofonista de Sumo, lo que generó un desmedido aplauso en todo el estudio. "Destapó la tubería", agregó enseguida, prestándose a un humor más cercano al que hace él.

Lucila "La Tora" Villar y Nacho Castañares fueron pareja desde Gran Hermano hasta hace algunos meses.

"Te retiraste oficialmente de la chatarrería", lanzó en tono jocoso Moldavsky. "Hay gente que tal vez no sabe que Natalia el fin de semana salió, tuvo un fin de semana movido, exitoso -en ausencia de los chacales- y hay un material que da cuenta del éxito", comentó después, y justo antes de que transmitan el viral en su programa.

Luego de un repaso minucioso que hasta tuvo un minuto a minuto, el hijo del destacado humorista preguntó con naturalidad: "Entonces, ¿fueron a la casa de él o a la tuya?". Si bien la aseveración la agarró por sorpresa, en cuanto cayó Jota negó todo. "¡No fuimos a ninguna casa, chicos! Para mí pasa mucho en los boliches, que como la música está muy fuerte, uno le habla en el oído a la gente", explicó.

Nati Jota es una de las influencers y conductoras más populares del momento.

"En el oído sí, pero en el cuello no", la corrigió Eial, quien también en las últimas semanas fue vinculado afectivamente a la conductora. "Le hablo en el oído, ¿cómo le voy a hablar en el cuello? Para mí que le pifié a la puntería", bromeó Nati, para despertar las risas de sus compañeros. "Yo si hablo así en un boliche, me saca un patova. A Luciano Castro si hace eso lo escrachan", lanzó Pettinato.

Lo cierto es que sobre Castañares, Jota confesó que "es un divino, la verdad que es muy copado". Tras esa afirmación, Moldavsky preguntó: "¿Cuando te llevó a tu casa de qué hablaron?". Ante el palito puesto para que pise, la conductora se hizo la distraída y negó todo.

El público de Olga se acercó al estudio a preguntar sobre el affaire de Nati Jota y Nacho Castañares, shippeado como "Nachota".

Sobre la supuesta mirada hacia la cola de Denisse, cuando Pettinato la vio, la definió con humor. "Me acabo de dar cuenta que El Conejo le está pegando una mirada de ojete... un análisis profundo de orto", señaló. Enseguida se sumó Eial a también parodiar sobre el tema: "Un paper del CONICET de un ojete ajeno, ¿no?".

Más tarde hasta el mismísimo Nacho se acercó a participar del stream de Olga y los chistes continuaron con él presente. La potencia del shippeo entre ambos, el cual fue bautizado como "Nachota", siguió siendo blanco de todos los comentarios mientras el ex GH estuvo presente. Con él vieron el video, justo después de preguntarle a ambos dónde habían estado el fin de semana. "No me acuerdo qué me dijo", reconoció Castañares cuando le preguntaron sobre la supuesta frase que le comentó al oído Nati.

El tuit de Nati Jota que encendió las sospechas acerca de un amorío con Nacho Castañares.

"Me llevó a mi casa porque es muy amable", confesó la conductora tras unos minutos, para despertar a las fieras de sus compañeros que tergiversaron todo lo ocurrido. "Yo estaba muy cansada, estaba mi perrita sola", reconoció después Jota, justo antes de que recreen la escena del boliche con Betular y Pettinato representando a Denisse y El Conejo.

Lo que también llamó la atención por fuera del streaming fue la publicación de Jota en su cuenta de la red social X. Allí la conductora escribió: "Me gusta cualquier cosa que tenga una remera oversize". Oh casualidad, esa era la vestimenta que llevaba Castañares en la salida que compartieron. Los días afirmarán si el shippeo es cierto y triunfa, si es así, tendremos "Nachota" por un tiempo.