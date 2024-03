Laurita Fernández reveló que le diagnosticaron artrosis: el impacto que tendrá en su carrera

Cuando parecía que Laurita Fernández estaba atravesando su mejor momento laboral y sentimental, una noticia totalmente inesperada le cayó como un balde de agua fría para ponerle paños congelados a su carrera artística por un tiempo indeterminado. Es que, tras afrontar diversos dolores y realizarse los estudios correspondientes, el médico le otorgó los resultados y los mismos arrojaron que posee artrosis.

A pocos días del estreno musical "Legalmente rubia", en donde interpretará el papel de Elle Woods siendo la protagonista de la comida, a la blonda le cayó una noticia de último momento que estaba muy lejos de estar presente en sus planes. Ahora, es toda una incógnita saber cómo continuará con su carrera artística, debido a que el diagnóstico podría prohibirle hacer sus máximas pasiones como lo son el baile y la actuación.

El momento en que la ex novia de Fede Bal saltó a la fama fue justamente por sus dotes físicos demostrados en el programa Combate en donde se convirtió en una de las participantes históricas por sus espléndidas actuaciones y luego también fue conductora del mismo para dejar una huella marcada en lo que fue su paso dentro del entretenimiento.

Seguido a eso, llegó al Bailando por un Sueño justamente por su carrera como bailarina que le abrió un sinfín de puertas e incluso la hizo coronarse en el certamen y no contenta con aquello, siguió esforzándose en el mismo camino para ingresar al mundo de la actuación de la cual hoy es parte a través de diversas obras teatrales que interpretó y protagonizará.

Toda su carrera fue a pasos gigantescos uno detrás del otro y parecía que todo lo que Fernández se proponía, lo cumplía a rajatabla por el talento y por la constancia con la que afronta cada desafío. Sin embargo, en diálogo con el programa "Vuelta y media" transmitido por Urbana Play, contó que en los últimos días recibió un parte médico que le cambiará la vida y le hará pausar todos sus deseos y expectativas en cuanto a su vida artística.

"El otro día fui a lo del doctor Furman porque me dolía la espalda y le digo: 'Estoy con un poco de dolor de espalda'. Y me dice: 'Debe ser porque volviste a bailar mucho otra vez'", relató ante las cámaras. Pero los resultados, no fueron los esperados: "Me hizo una resonancia y me dice: 'Tenés artrosis'".

Replicando lo dicho por el médico, la ex jurado del Bailando por un Sueño explicó que este parte médico tiene que ver justamente con su carrera y que es relativamente "normal" que le suceda, pero no deja de ser un parate para su vida. "Y me dice: 'Las personas que empezaron a bailar desde muy jóvenes, tienen a esta edad, artrosis'".

Quedarse de brazos cruzados nunca fue opción para la bailarina y más allá de haber recibido aquella mala noticia por parte del médico, aseguró que le sirvió para comenzar a emprender nuevos caminos que nada tengan que ver con el desgaste físico. "Un poco por eso empecé a abrir el espectro hacia otros rubros también", sentenció.

A decir verdad, más allá de ser profesional en el mundo de la danza y de estar ingresando a lo que es la actuación teatral, Fernández también comenzó a emprender su camino dentro de la conducción hace años, y todo parece indicar que deberá seguir por ese rumbo si la medicina se lo permite.

¿Qué es la artrosis? Es una enfermedad articular degenerativa que provoca hinchazón, dolor y rigidez y que afecta la capacidad de una persona para desplazarse sin limitación. Por eso mismo es que la carrera artística de Laurita, en cuanto al baile principalmente, podría correr peligro por los inmensos dolores que está expuesta a sufrir.