Lola Latorre probó por primera vez un pastelito patrio y generó polémica: "¿Cómo se come?"

Lola Latorre se convirtió en tendencia de la red social Twitter (ahora X) durante una cierta cantidad de horas por un polémico video que generó las risas y el repudio de la opinión pública en aquella red, justamente por el accionar de la joven. Es que, mientras transmitía y celebraba el programa número 100 de Rumis, streaming del cual forma parte, la hija de Yanina Latorre confesó que no había probado nunca -en sus 23 años de vida- los típicos pastelitos que son un clásico argento y que se comen principalmente en las fechas patrias.

Con la idea de celebrar el programa creado por Lizardo Ponce; Sol Pérez; Juariu; Agustín "Cachete" Sierra; Carola Gill; Leandro Saifir, y festejar el 25 de mayo, los protagonistas propusieron comer comidas típicas y ahí mismo, la hija de Diego Latorre hizo una confesión que causó gran confusión en los presentes y que además, generó polémica para todos los estaban viendo el vivo.

Lola Latorre

En una bandeja con prácticamente una docena de pastelitos de membrillo Lizardo armó todo el show para que ella pueda probarlos, la musicalizaron mientras Sol Pérez le explicó lo que eran, cómo estaban formados y cómo se comen: "¿Qué es lo que tiene en el centro?", preguntó Lola con total seriedad, señalando el medio del pastelito y una cara poco disimulada de asco por lo que estaba a punto de probar. "Membrillo", le explicaron.

Dubitativa, Lola aceptó a probar y se transformó todo en una ceremonia: no podía disimular su cara de temor; la emoción de sus compañeros daba a entender que era un hecho casi que histórico lo que iba a ocurrir. La joven de 23 años no podía salir de su sorpresa mientras consultaba acerca de la existencia y creación de los pastelitos, tanto como si estuviese probando una comida exótica producida en otro país: "Siento que no me va a gustar", repitió una y otra vez.

El resto de la mesa comenzó a alentarla al grito de "¡Lola, Lola!" y le juraban que el pastelito de membrillo iba a ser de su mayor agrado. Aún así, con su peor rostro, con delicadeza y un mar de dudas rondando en su cabeza, Latorre consultó abiertamente: "¿Cómo lo como?" . Sol Pérez fue la encargada de indicarle de qué manera se come un pastelito y así fue como le dio el primer mordisco.

El membrillo resaltó y los pastelitos -típicos y patriotas- brillaban. Después de un aplauso y del silencio expectante por ver qué le sucedió a Lola Torres con ese pastelito, la ex participante del Bailando por un Sueño confirmó "¡Top!", como aprobación. A decir verdad, todo lo montado fue más que polémico y reprobado en las redes sociales, justamente por su accionar, a tal punto de que las críticas también recayeron por sus padres por no hacerle comer una de las comidas más gustosas y célebres del país.