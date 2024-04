Los duros mensajes de Nico Vázquez y su mamá por el séptimo aniversario de la muerte de Santiago

Nico Vázquez sorprendió con un emotivo posteo en las redes sociales el día en que su hermano, Santiago, cumpliría 35 años. Fue a través de Instagram, donde lo recordó con un texto acompañado de imágenes de su infancia y fotos de ciertos momentos de su vida juntos, como el día de su boda, cenas con amigos y videos donde bromeaban.

A siete años de su muerte, el protagonista de Tootsie expresó: "Feliz cumple, hermano mío. Acá levantamos una copa por vos y te agradezco que sigas espalda con espalda y corazón con corazón conmigo. Me hace bien. Cada paso que doy te lo dedico con toda mi alma. ¡Te amo! ¡Siempre juntos, San!".

También compartió una foto del tatuaje con el nombre de su hermano que lleva en el brazo junto a una mariposa. Este es un símbolo espiritual de la conexión, la inmortalidad y el cambio en la visión de la muerte por la del renacimiento. "Feliz cumple, hermano. Te amo con el alma", agregó.

Por su parte, su madre Mirta, escribió: "Feliz cumple, mi San amado. Mi cachorro más pequeño. Extraño tanto nuestras largas charlas hasta la madrugada. Tus chistes y esa risa hermosa y contagiosa".

"Te pienso y extraño de la mañana a la noche. Te hablo todos los días, porque sé que seguís acompañándome. Tus señales me llegan y me hace bien. Todo me lleva a recordarte. Sé que estás bien y me da paz. Gracias por elegirme como mamá. Fue y es hermoso. Te amooo y te envío muchos besos al cielo. Mamá", agregó conmovida.

El posteo llevaba una fotografía con una profunda frase: "Si Dios me dijera hoy, pídeme lo que tú quieras que yo te lo daré... Sin dudarlo le pediría un día, un día como hoy para poder abrazarte", escribió.

También recordó la relación que tenía su hijo con su mascota, Coca, una perra salchicha: "Juntos siempre. Gracias por haber cuidado de Coca love todos estos años".