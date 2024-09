Los últimos movimientos en redes de Pampita dicen más que mil palabras sobre su crisis con García Moritán

En las últimas semanas, el matrimonio de Pampita y Roberto García Moritán se colocó en el ojo de la tormenta con los rumores de infidelidad por parte del político. Por su parte, el muchacho se llamó al silencio, mientras la modelo optó por una actitud completamente diferente. Con likes en redes sociales y un comentario en X, demostró que no todo va bien en su relación tras cinco años de casada.

El día domingo, la mediática promocionó un vestido negro con transparencias en su cuenta personal de Instagram. Y aunque el atuendo le quedó de maravilla lo que llamó la atención fue la letra de la canción: "Amor de verdad me lo merezco, que todo salga bien, me lo merezco", se escucha el tema de Elena Rose.

Una separación que da que hablar

En el posteo, rápidamente los fanáticos elogiaron a la modelo, no sólo su look, sino también su energía: "Con ella todo fluye natural" o "Es la era de las mujeres, que ningún hombre vuelta a sacar el brillo de tu mirada y sonrisa. Arriba una vez más. Que sos gran ejemplo de lucha y superación", fueron algunos de los comentarios que dejaron los usuarios.

Aunque Pampita negó rotundamente su separación con Moritán, lo cierto es que cada paso digital que dio, confirmó su ruptura amorosa. Y es que aquella canción fue una de las tantas indirectas en redes sociales.

En los últimos días, la influencer dio "me gusta" a un comentario en Instagram: " Mucha mina para tan poco hombre " escribió un cibernauta, el cual fue avalado por la protagonista con un like.

Pampita arrepentida de sus movimientos en redes sociales

Aquella reacción reconfirmó que la relación con Moritán no es lo que parece. Y aunque esto pudo desatar la furia del Ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires , la modelo se encargó de negar: "No puse ningún like", contestó al posteo de LAM en X, donde contaban lo sucedido.

En todas la plataformas digitales, Pampita brilla en soledad, promocionando diferentes productos de marcas que cofia en ella para vender. Desde anteojos de sol hasta ropas y algunos artefactos para la casa se hacen presente con la imagen de la artista. Lo que llama poderosamente la atención es la desaparición de Roberto García Moritán, quien acostumbraba a presumir públicamente su relación y a su hija, Anita.