Luck Ra y la desmentida a su supuesta detención en Bolivia: "Me acabo de levantar de la siesta"

Las versiones acerca de que una supuesta detención del cantante cordobés Juan Facundo Almenara Ordóñez, mejor conocido como Luck Ra, fueron desmentidas en un comunicado, luego de que se conociera la versión de una supuesta aprehensión en el aeropuerto de Viru Viru, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, por una causa vieja de estafa agravada. El artista también utilizó sus redes sociales para negar el conflicto.

"Queremos aclarar lo que se ha estado comentando en relación a un hecho ocurrido recientemente en Bolivia. La situación fue un malentendido relacionado con un show previo en el país, originado por un incumplimiento en los términos de pago hacia el artista", señalaron en el comunicado oficial del entorno del cantante. "Posteriormente, se le notificó que el promotor local había iniciado un reclamo. Todo ya fue resuelto. No hubo ningún conflicto mayor. Luck Ra ya se encuentra en la ciudad de Sucre, preparado para presentarse esta noche como estaba previsto", finalizaron.

La publicación de El Ejército de LAM por la presunta detención de Luck Ra.

"Amigos, me acabo de levantar de la siesta y supuestamente estoy preso en Bolivia. No entiendo nada, pero estoy bien igual", aportó Luck Ra en su cuenta de X (ex Twitter), con la intención de llevar tranquilidad a sus fanáticas y fanáticos.

Lo cierto es que la demora existió, de acuerdo a lo que declaró el el director departamental de la fuerza anticrimen local, Neme Ballón. "Tenemos una denuncia que versa en contra de un artista de música argentina, Luck Ra, quien habría propiciado una estafa de aproximadamente 50.000 bolivianos. En horas pasadas, el personal policial ha procedido a la aprehensión de este artista y también se busca a su representante para trasladarlos a La Paz", había declarado.

La desmentida de la detención en Bolivia que hizo en sus redes sociales el artista conocido como Luck Ra.

La versión había sido instalada por la cuenta de El Ejército de LAM, desde donde habían informado que "aprehendieron a Luck Ra por estafa agravada". Allí adjuntaron una foto de un documento emitido por la Fiscalía General del Estado de Bolivia y firmado por el integrante de la Fiscalía Especializada en Delitos Patrimoniales Manuel Nelson Calle Coaquira. También había otra en la que se veía a un grupo de personas que escoltaba a un detenido, aunque no se llegaba a distinguir quién era.

El miércoles por la noche, Luck Ra se presentó en la sexta jornada de la Fexpo Sucre 2025 en el Campo Ferial de Lajastambo. Había llegado al aeropuerto local a las 9 de la mañana y había probado sonido algo más tarde. La expectativa del público fue tal que desde las 16, horas antes de que salga al escenario, el público comenzó a copar el predio para escuchar éxitos como "La Morocha", "Hola Perdida" y "Doctor".