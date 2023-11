Maluma, el "aburrimiento" de La Su y miles de dólares: el detrás de los escandalosos Martín Fierro Latino

La polémica estalló a comienzos de esta semana, luego de la gran cantidad de escándalos que cosechó la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentina (APTRA), de la mano de su presidente, Luis ventura, por la ceremonia de los Martin Fierro que se llevaron a cabo en Miami, Estados Unidos.

Pampita recibió 25 mil dólares por la conducción del evento

Con la conducción del Pollo Álvarez y Pampita Ardohain, y la producción de Diego Suárez Mazzea, la gala se mudó al país del norte y contó con la presencia de varios famosos de alto nivel, como es el caso de Susana Giménez, que cobró la módica suma de 20 mil dólares por hacer presencia. "Voy a decir cuánto pagaron para que esté Pampita, unos 25 mil dólares, Susana (Giménez) cobró 20 mil dólares y El Pollo 5 mil dólares", contó Jorge Rial en Argenzuela.

La transmisión oficial será este jueves, a las 21 horas, por la señal NET TV, la cual -según adelantaron desde el ciclo de Radio 10-, consiguieron los derechos a cambio de unos 15 mil dólares. "Por eso no fue Ángel (de Birto) había pedido como Pampita, no se lo dieron y no fue. En NET TV están calientes porque recién ayer (por el miércoles) les llegó el material de la transmisión que va a ir hoy y no le dieron bola a ninguna de las marcaciones que les dio el canal", dijo el conductor.

Además, Rial advirtió que desde la señal advierten que "están recalientes editando lo que va a salir al aire, que es un espanto". "Esto es parte del escándalo de los Martín Fierro, que puede ir a tribunales en Estados Unidos, que no es joda. Por estafa en Estados Unidos, porque quienes compraron los derechos se sienten estafados. Y yo tengo el contrato", informó el conductor de C5N, quien además adelantó que los socios, Óscar Posedente y María Castro, llevarían el caso a la Justicia.

Los MF irán a la Justicia de EEUU

La ceremonia se realizó en el atardecer del lunes y las celebrities de diferentes puntos del continente se dieron cita en el teatro Manuel Artime. A partir de ahí, comenzó a suceder un escándalo detrás de otro. "Muchas figuras estaban convocadas, el conflicto principal surge con la conducción. Ya arrancó mal parido con eso. Ventura, por un lado, por el otro lado, la gente que organiza este Martín Fierro. Pampita, no había dudas, era la conductora del evento", contaron en Argenzuela.

Y agregaron: "En la parte masculina, la opción uno era Ángel de Brito. Ángel se reunió, no arregló por la plata. Él dice que le ofrecieron poca plata para lo que es dejar dos programas. Él tenía que viajar y no se podía hacer cargo del Bailando también necesitaba un reemplazo para LAM. No arregló y llamaron al Pollo. Ventura también estaba con el tema de la conducción del Martín Fierro de la moda, que es este sábado, que Ángel sí arregló en este caso porque tiene una producción detrás".

Antes de que se llevaran a cabo la premiación de los Premios Martín Fierro Latino, se barajó la posibilidad de que los shows del evento estuvieran a cargo de Maluma y Luis Miguel, algo que fue descartado por el ciclo radial. "El show musical iba a ser de Maluma, pero Maluma nunca se enteró. Nadie lo llamó. El lunes se hace la ceremonia en Miami, en un teatro complicado, más o menos flojito de papeles, antiguo. En este caso, teatro con capacidad para 800 personas, habilitadas sólo 500", detallaron.

Susana se fue de la ceremonia porque se "aburrió"

Según explicaron, una gran cantidad de famosos quedaron afuera de la ceremonia, entre ellos El Mago Sin Dientes. "Mucha gente afuera quedó. Javier Ceriani le ganó el premio a Nicolás Occhiato como mejor stream del año, es polémico. Hubo gente que se tuvo que ir, y te voy a dar dos nombres concretos, porque directamente tenían ganas de vomitar por el frío. Estefi Berardi se fue porque vomitaba del frío y Zaira Nara se tuvo que ir porque estaba, pero no congelada, lo siguiente", sumaron.

Desde Argenzuela remarcaron lo "marginal" que fue la ceremonia, ya que para 500 invitados solo había "cuatro productores". "Esto va a terminar en la justicia, Martín Fierro va a llegar a la justicia porque hubo compradores de los derechos del Martín Fierro, que fueron Óscar Posedente y María Castro, su mujer, en este caso que pagaron 15 mil dólares en el año 2019 y firmaron un contrato de cinco años para hacer cinco Martín Fierro latinos", destacaron.

En ese sentido, explicaron que a causa de la pandemia del coronavirus, tres galas del evento se perdieron por culpa de las lógicas restricciones y Luis Ventura avisó que en 2024 llevará adelante la entrega de premios a bordo de un crucero. "Óscar y María tienen los derechos. Esta pareja no sé si contratan es la palabra, pero se ponen de acuerdo con Diego Suárez, que hizo una suerte de productor, en este caso", remarcó el periodista Agustín Rey.

En ese momento tomó la palabra Rial y dio algunos detalles de los escándalos que recibió sobre la ceremonia. A Lupita Ferrer la tuvieron una hora y media parada afuera. No le cumplieron a los sponsor. Las ternas las armaron en un bar con lápiz y papel. Metieron a un tal Lucía Ugarte, que nadie la conocía, en ese bar. Maluma, enojadísimo, porque publicaron que iban a ir y nunca tuvieron pensado ir. Susana iba a ganar el Martín Fierro de Diamante y se fue antes, porque se aburrió", contó.

Frío, gritos y preocupación en Miami

Y sentenció: "Así que el Martín Fierro de Susana quedó ahí en una mesa. Y además iba a presentar el premio a Don Francisco, pero se fue, y pusieron igual el premio a Don Francisco agradeciéndole a Susana. La doctora Polo (Ana María) furiosa porque esperó casi una hora afuera, entró y se fue a la media hora diciendo que el premio era sólo para argentinos. Gaby Álvarez a los gritos porque quiso hacer entrar a 30 personas y entraron 20 nomás. Echaron al Mago sin dientes con seguridad".