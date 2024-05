Marina Calabró estuvo internada por "un dolor en el corazón" y Rolando Barbano habló de la separación

Luego de que Marina Calabró confesara que no podía hablar de su separación de Rolando Barbano porque se ponía a llorar, la periodista debió compartir programa con él, aunque trabajaron desde lugares distintos porque ella lo hizo desde la casa de Jorge Lanata. El mismo lunes, terminó internada en observación por un dolor en el pecho, mientras que su ex pareja confesó en los medios que no tiene ganas de hablar del tema por respeto.

"Estamos en... Tratando de resolver algunas cosas. Te digo la verdad, no es un momento lindo para mi, para Marina tampoco. Y no tengo ganas de hablar del tema", fue lo primero que aseguró el reportero ante un móvil de LAM. "Yo no quiero hablar. Te lo digo porque respeto un montón tu laburo y el de todos tus colegas: no quiero hablar del tema porque me duele mucho, la verdad. Entonces, prefiero no hablar. No quiero hablar del tema", agregó.

Marina Calabró y Rolando Barbano cuando todavía estaban en pareja.

Sobre la salida por separado en el programa de Radio Mitre, Barbano intentó bajarle el precio a lo sucedido. "No es que no pudimos compartir estudio. A ella le quedó mejor ir allá, y yo salí de acá, como siempre", reveló. Al mismo tiempo, Calabró contó ante A la tarde su versión de los hechos. "Fue algo que hablé el fin de semana con Elbita (la pareja de Lanata), que fue re amorosa, me notó re angustiada y me dijo: 'Venite acá, te apachuchamos un poco en la casa de Jorge', y bueno, fue un poco eso, para descomprimir, que nadie se sienta raro, estamos laburando...", relativizó.

Tras volver a confesar que no quería llorar, Marina reconoció que todavía confía en una reconciliación: "Ojalá que podamos charlar con Rolando, nada me haría más feliz". Lo cierto es que Barbano, por su parte, intentó no profundizar sobre las razones por las que terminó el amor con su colega. "Estoy acá porque respeto el laburo de ustedes, y lo entiendo y entiendo todo. Y entiendo que Marina es una persona muy pública, pero todo esto es de la intimidad mía y de la de ella. Yo de mi lado no tengo ganas de hablar del tema. Lo que diga Marina está bien y listo", opinó.

Marina Calabró se mostró muy angustiada tras su separación de Barbano.

Al periodista lo consultaron respecto a la versión de que había vuelto con su ex pareja Micaela Mendelevich. "Estoy separado hace un año con la madre de mis hijos. No sé qué información circula. Siempre me siguió, yo siempre la seguí. Es la mamá de mis hijos, siempre lo va a hacer. Y porfa, no la metamos en esto porque no tiene nada que ver. Ni ella, ni mis hijos", pidió.

También fue consultado sobre los rumores acerca de que el desenlace de la relación se habría dado a partir de un ataque de celos de él hacia Calabró. "Nunca no dejé hacer nada a nadie. Y la verdad, como te dije, con todo respeto, no tengo ganas de hablar del tema. Me parece que si no se entiende que es un momento triste para mi y para Marina, también", insistió.

Rolando Barbano eligió no hablar sobre la separación.

Durante la noche del lunes, en LAM Yanina Latorre dio a conocer la información de la internación en observación que tuvo la periodista en horas de la tarde porque "tuvo un dolor en el corazón". "Como vos lo tuiteaste, ella me autorizó a decirlo", aseguró detrás Ángel de Brito. "Me autorizó a contarlo, yo creo que tuvo un ataque de angustia o de pánico, viste cuando te sentís que te oprime el corazón y por una cuestión de prolijidad fue a la guardia, la atendieron, le hicieron dos estudios, con dos aparatos distintos", sumó la panelista.

"Está bien, de hecho nos debe estar mirando, está mucho más tranquila, todos los estudios le dieron bien, quedó en observación toda la tarde, como para descartar y que se quede tranquila la médica. Bueno, está triste y angustiada, pasó un fin de semana muy triste. Iliana (Calabró) la llamó, me dijo que estuvieron hablando, que se portó muy bien con ella. Y bueno, yo hablé mucho con ella todo el fin de semana, vamos a ver en qué queda esto", cerró sobre el estado de la periodista.