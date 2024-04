Marina Calabró, al borde del mar de lágrimas, confirmó su separación: "No fue una decisión que tomé yo"

"Re triste", contestó Marina Calabró cuando le preguntaron sobre su incipiente ruptura con el periodista Rolando Barbano. Todo es dramático pues ambos trabajan en el mismo programa de radio junto a Jorge Lanata.

Calabró contestó a medias todas las preguntas que le hacían desde América TV con un pequeño hilo de voz a punto de quebrarse. El mal de amores afectó tremendamente a la famosa que no quería contar mucho porque tenía el llanto fácil.

Marina Calabró

Lo que sí explicó es que sus compañeros radiales estuvieron muy presentes durante el fin de semana. Es que, según trascendió, la ruptura había tenido lugar el viernes 26 de abril y fue bastante complicada: "Fue algo que hablé el fin de semana. Había que asegurar que nadie se sintiera raro, estamos laburando entonces fue solo eso".

Quebrada, Marina contestó que para nada era una decisión que la hiciera feliz: "No quiero llorar. Soy demasiado llorona y no quiero llorar". Sin embargo, dejó la puerta abierta a la voluntad de reconciliación con Barbano; sobre una posible charla, dejó claro que ella no quería estar separada de él y le lanzó un fuerte mensaje de amor: "Ojalá que podamos charlar, nada me haría más feliz".

Marina Calabró y Rolando Barbano

Lo que también confirmó la politóloga es que no fue ella quien tomó la decisión; con esta frase confirmó lo que dejó a todos en shock: "No fue una decisión que tomé yo, se dio así en una charla entre los dos y la verdad no tengo mucho para contarles", dijo rapidito antes de convertirse en un mar de lágrimas.

La insistencia del periodista no le estaba haciendo nada bien a Marina que quiso cortar la charla con la mejor de las ondas: "Siempre me paro y les cuento, no tengo nada que ocultar porque no pasó nada", aseguró.

Rolando Barbano

Sobre esa misma línea también contó: "Si hubiera pasado algo estaría ocultándome pero no tengo que ocultarme porque no hay nada para contar", terminó Calabró que estaba al borde del llanto.

Sin embargo, el periodista siguió preguntando por los posibles motivos de la ruptura: ¿había vuelto con su ex pareja? Ya bastante quebrada pero sin derramar lágrimas, Marina respondió: "No sé si se lo querés preguntar a él, pero la verdad es que no creo".

Visiblemente incómoda, Marina no quiso ser grosera pero al mismo tiempo quería resguardar su profunda tristeza: "No tengo por qué contar más de lo que estoy contando", dijo y aseguró: "Quedan cosas por charlar... después de la charla te cuento. Si se da".

Yanina Latorre contó todo sin escrúpulos

Marina Calabró y Rolando Barbano hicieron oficial su relación amorosa en marzo de 2024 en la cara de su jefe Lanata, al aire por Radio Mitre. Solo pocas semanas después, toda la parafernalia romántica se destruyó de un soplo.

La que contó con lujo de detalles todo lo que sabía fue Yanina Latorre que le advirtió: "¿Y cómo es separarte, ir a lo Lanata, y trabajar juntos y verlo todos los días? No va a ser fácil eso. ¿Vas a contar por qué te separaste?", disparó sin corazón.

El momento en el que confirmaron su relación

Calabró, bastante más sensible le había respondido: "Otro día lo hablamos, porque tengo que hacer el programa. Lo que menos tengo es ganas de hablar".

Además, desnudó a su supuesta "amiga" en cuanto a cómo se sentía: "Marina es tranquila, muy prolija, muy cuidada. Yo la conozco cuando está triste, viste que es llorona. Yo la vi triste ayer, pero muy caída, ayer no arrancaba, pero no lloró".

Yanina Latorre presenció un fuerte cruce contra Diego Brancatelli

Para finalizar, Latorre desveló: "A todo esto, le pregunté antes del programa si quería hablar del tema. Lo que lloró, tremendo".