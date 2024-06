Marina Calabró renunció al programa que compartía con Rolando Barbano: las verdaderas razones

Marina Calabró, que está en el mejor momento de su carrera como periodista tras ganar un Martín Fierro por su labor periodística en radio, confirmó su desvinculación del programa de Jorge Lanata.

Es en ese programa en el que compartió espacio de aire con Rolando Barbano, a quien le dedicó su premio mientras él la dejó boquiabierta al ni siquiera mencionarla cuando fue el turno de agradecer por el Martín Fierro que él también había recibido.

Marina Calabró en los Martín Fierro

Toda Argentina habló de aquel desaire frente a las cámaras y es por eso mismo que sorprendió mucho el alejamiento de Marina del programa de Lanata con quien trabajó nueve años.

Sin embargo, Calabró confirmó que nada tiene que ver con su relación con Barbano: "Lo venía hablando desde que se nos comunicó el acortamiento del programa. Mi columna era la más larga y, bueno, por lógica iba a ser la que más se iba a resentir en tiempo", empezó la comunicadora que siguió: "El 19 de marzo lo hablé con (Jorge) Lanata, él me entendió, fue re-amoroso conmigo. Me dijo: 'Bueno, la vida nos va a volver a cruzar y laburaremos otros 9 años más juntos'. Fue lindo escuchar eso", dijo esperanzada Marina.

Jorge Lanata y Marina Calabró

Y, para que no quede ninguna duda, Calabró contestó antes de que le preguntaran las razones por las que no se fue del programa desde el mismísimo 19 de marzo: "Lo cierto es que fue una decisión que estaba masticando desde el 19 de marzo. Después vino el Martín Fierro y no quería afectar mis chances de pelearla", contó.

En esa misma línea, expresó: "Se fue dilatando un poco, pero era una decisión que veníamos hablando con Andrea Rodríguez y con Jorge Lanata desde marzo. Finalmente, llegó el momento de la partida, pero es estrictamente profesional. No hay ninguna razón oculta ni nada", dijo la periodista.

Barbano en el momento en el que Marina le dedicaba su premio

Apoyando esta versión de los hechos, estuvo Ángel de Brito que fue quien dio la primicia sobre la desvinculación de Marina del programa que compartía con Barbano. Fue él mismo quien, contundentemente se encargó de resaltar que la decisión de ella, no tenía nada que ver con él.

De Brito contó: "La renuncia estaba planteada desde el 19 de marzo, le pidieron que no se fuera porque es una persona fundamental de ese medio de comunicación", dijo y sin filtros confirmó: "Nada tiene que ver (Rolando) Barbano. El único motivo es la reducción de su espacio: pasó de tener una participación de una hora, a tener de 15 a 5 minutos de tiempo para su columna".

Sin embargo, expresó detalles sobre la intimidad de Marina que al parecer se fue de Lanata Sin Filtro bastante disconforme con la decisión que tomaron: "Marina se siente decepcionada por esta decisión de la radio de acortar su columna", confesó el periodista de chimentos.

Según él, es un despropósito lo que sucedió porque el segmento de Marina "estaba muy bien auspiciado, tenía muy buen rating". Pero nada la hizo cambiar de parecer cuando le dijeron que su segmento pasaría a ser de 60 minutos a 15 minutos por los recortes de tiempo. Sobre eso, De Brito deslizó: "El peso que tuvo siempre se esfumó. Se lo pincharon. Igual ya recibió muchas propuestas de radio, tele y streaming"

Qué le dijo Marina a Barbano

Vestida increíblemente, con un vestidazo y un espectacular look, Marina Calabró recibió su Martín Fierro por su labor periodística y envió un sentido mensaje en el escenario: "Se lo quiero dedicar a mi viejo, perdón que fue competencia desleal, porque este fue el Cala desde arriba", dijo, en el recuerdo eterno de Juan Carlos", dijo y siguió: "A mi vieja, antes de que me escriba Ángel de Brito y me diga que 'te olvidaste de Coca'. A Iliana, que está pendiente de esto, a veces te quiero matar, pero te quiero. A Mía, que sufre mis cuatro laburos y que está incondicionalmente para sostenerme, aunque la madre soy yo".

Luego, vino el momento de la desgracia: "Gracias APTRA", dijo y un poco dubitativa pero jugándose todas las cartas, Marina expresó: "Se lo quiero compartir a mi amor. Sí, a vos, Rolando. Gracias".

Tras semejante declaración de amor, toda Argentina esperó el mensaje de vuelta de Rolando Barbano a Marina Calabró que nunca llegó: "Para mí es importante recibir este premio, recibirlo con mi hijo Rocco a quien se lo dedico, se lo dedico a mi hija Nina, que está en casa, a mi viejo querido, a mi mamá, a mi hermana, a mis amigos, y a la gente de la 271"... la dejó re contra plantada.