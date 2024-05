Matías Alé confesó que quiere ser padre con su novia de 22 años: "Ya tenemos elegidos los nombres"

A tan sólo dos semanas de haber blanqueado su nuevo vínculo amoroso, Matías Alé demostró una vez más que no le tiene miedo al qué dirán y va por todo con un firme objetivo.

Ahora, el actor confesó que ya tiene los nombres planeados para los hijos que proyecta tener con Martina, su nueva novia de 22 años, a tan sólo un mes de haberse puesto en pareja.

Matías Alé junto a su novia Martina de 22 años.

El día que Alé dio a conocer a su nueva pareja, lo que más sorprendió y por lo que más resonó la noticia fue justamente por la diferencia de edad que se tienen: 24 años . Aún así, en reiteradas ocasiones declaró que lo considera algo "normal" y que está siendo "muy feliz" porque está cumpliendo sueños tanto de ella como de él.

Pero aquella relación que fue blanqueada hace nada más que dos semanas, recién cumple un mes de vida en que la joven profesora de vóley le aceptó la propuesta de ser su novia y hoy, parece que crece a pasos agigantados. Tanto es que Alé fue invitado a la mesa de Juana Viale y confesó que está en su mejor momento y que ya tiene los nombres pensados para sus hijos en caso de que sea mujer o que sea varón.

Matías Alé y Martina de paseo

El foco de conversación estuvo puesto en un principio en la diferencia de edad, dado que Martina tiene 22 años, recién se recibió de profesora de educación física y él ya cuenta con 46 y una larga trayectoria artística. Incluso él admitió que el día que la conoció, se dijo así mismo que "no podía" estar con ella por la escandalosa brecha de edad que los separa.

El mediático contó: "A mi novia la conocí en Mar del Plata. Ella trabajaba en el Teatro Victoria, en el teatro infantil y yo estaba haciendo La Kermesse de la China junto al Mago Black. Yo la cruzaba en los camarines cuando ella salía. Tiene 22 años, era raro para mí, yo decía: 'No, no puedo'", dijo y reflexionó: "¿Por qué no podía? Si yo estuve al revés, con Graciela Alfano... Bueno, en Mar del Plata, no pasó nada y después volví en Semana Santa para trabajar en el teatro Olimpia. Ahí la conocí... Es hermosa, es profesora de voley, es otra onda".

Martina, la nueva novia de Matías Ale

Asimismo, entrometió a la conversación el tema de la paternidad, indicando que ahora le sucede algo que antes no le pasaba: a los lugares que va, se encuentra con parejas que también se llevan esa misma cantidad de años de diferencia. "Yo ahora donde voy me dicen 'Qué bueno, yo también con mi pareja me llevo 22; 23 o 24 años, me encuentro muchas parejas y me dicen que es un ejemplo y que es buenísimo".

A la vez, explicó: "Yo ya tuve una diferencia, yo con mi ex mujer estuve 10 años y aprendí a viajar, a comer, Graciela (Alfano) me enseñó un montón. Yo estoy súper feliz y a ella le estoy cumpliendo sueños que son los mismos que me cumplieron a mí".

Matías Alé junto a su novia 24 años menor que él

Y continuó: "Mi vida la vivo con intensidad. Tengo ganas de ser padre . Tengo ganas de seguir siendo feliz. Soy feliz. Me están pasando cosas hermosas. No es de ser ansioso, pero tienen nombre ya nuestros hijos. ¿Está mal? Uno proyecta, uno mentaliza. Mientras estemos de acuerdo los dos".

En esa misma línea, indicó cual fue el nombre elegido por ambos en caso de tener una hija: "Son hermosos los nombres. Ella es de Mar del Plata, si es nena, Alfonsina Jazmín porque ella se llama Jazmín" y explicó cómo fue que eligieron el del varón: "Si es hombre, yo me llamo Juan. Juan Matías. Mi papá se llamaba Juan Carlos. El segundo nombre va a ser Juan. ¿Quién maneja el bus de Los Simpson? Otto. Entonces, se va a llamar Otto Juan".

Matías Alé celebró el primer mes de novio con su pareja 24 años menor que él.

Ahí mismo los comensales, entre ellos Fer Dente y Daniela Chepi, comenzaron a reírse por la dinámica de los nombres que suena como "otro Juan", dando a entender que otro varón con ese mismo nombre se suma a la fila de la familia y lejos de tomárselo mal, Alé bromeó: "Estaba Juan Carlos, Juan Matías y vino Otto Juan". Además, agregó que el nombre del varón no sólo proviene por el personaje de la famosa serie sino también por un punto turístico centrado en la ciudad de Bariloche con el cual tiene un fuete cariño. "Cerro Otto, yo tengo mucha conexión".

Cinco días antes del almuerzo y que haga público su deseo de ser padre y hasta los nombres elegidos, el actor había realizado una publicación celebrando el primer mes de novio con la deportista, en el cual no sólo le declaró su amor, sino que lo definió como algo "intenso" y la felicitó a ella por "bancarse muy bien", la relación.

"Hermosa mía! Llegamos al primer mes viste? Qué lindo todo lo que vivimos B en estos días! Intensos no? Una montaña rusa! Vamos por más? Te amo! Sos tan pero tan linda de alma... orgulloso de vos! Cuidate y nos vemos el próximo 21! Te felicito por todo amor! Te la venís bancando muy bien. Sos lo más".